Разработать логотип компании ПромЭлектро

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт25 заявок347 просмотров

Задача - разработать логотип компании

Направления деятельности:

- Электролаборатория- проведение испытаний электроустановок до 1000 вольт:

- проектирование и монтаж систем видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротушения и огнезащитной обработки;

- энергоаудит предприятий;

- эспертиза готовых проектов, консалтинг и выдача предложений по существующим техническим решениям;

- монтаж и шеф-монтаж оборудования;

- авторский и технический надзор за выполнением монтажных работ;

- выполнение пуско-наладочных работ;

- сервисное обслуживание установленного оборудования;

- техническая поддержка партнеров.

14 лет назад
EWGEN129
Евгений 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

tlanta
48 лет
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Была
7 лет назад
14 лет назад
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tlanta
48 лет
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