Создать лого кибер-команде

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен41 заявка423 просмотра

Нужно создать лого кибер-команде. Сейчас лого есть - но оно не наше - но стиль не плох.

Главное:

1) текст: SAND - seek and destroy

2) Лого должно быть читаемым и в таких разрешениях 64х64, 32х32, 24х24

Цены/сроки/предложения писать в проект

14 лет назад
upgrade
Илья 
41 год
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

grizalina
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$100
5 дней
Отличный исполнитель-терпеливый, пунктуальный - сделано все на высоте! Рекомендую!
Как обычно все на высшем уровне - связь, ТЗ, оплата. Мои рекомендации!

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grizalina
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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