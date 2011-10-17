Нужно создать лого кибер-команде. Сейчас лого есть - но оно не наше - но стиль не плох.

Главное:

1) текст: SAND - seek and destroy

2) Лого должно быть читаемым и в таких разрешениях 64х64, 32х32, 24х24

Цены/сроки/предложения писать в проект