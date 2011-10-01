Разработать логотип для компании по произв. одежды

Разработать логотип для компании по производсту одежды.

Цвета есть, идея есть, нужна реализация. Ничего сложного или необычного. Подробно в приложении.

ps Крайне желательно задание сделать за сегодня. Оплата wmr. В заяке укажите стоимость и сроки.