Нужно разработать логотип и фирменный стиль для медицинской клиники "Единство". Указывайте цену, за которую готовы взяться. Заявки без цены не рассматриваются.
Разработать логотип для компании по произв. одежды
Разработать логотип для компании по производсту одежды.
Цвета есть, идея есть, нужна реализация. Ничего сложного или необычного. Подробно в приложении.
ps Крайне желательно задание сделать за сегодня. Оплата wmr. В заяке укажите стоимость и сроки.
Выбранный исполнитель
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