Разработать логотип для компании по произв. одежды

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт15 заявок286 просмотров

Разработать логотип для компании по производсту одежды.

Цвета есть, идея есть, нужна реализация. Ничего сложного или необычного. Подробно в приложении.

ps Крайне желательно задание сделать за сегодня. Оплата wmr. В заяке укажите стоимость и сроки.

14 лет назад
thisis
Сергей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Sadist_bzd
Линар 
31 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

Sadist_bzd
Линар 
31 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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