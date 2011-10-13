- Необходимо переделать логотип компании, с тем же тигром в центре, который и есть на сегодняшний день. - В логотипе (или под логотипом, или сбоку логотипа) должна присутствовать надпись "Паритет Консалт" ...
Логотип интернет-магазина футболок
Необходим логотип для интернет магазина дизайнерских футболок. Логотип горизонтальный, с примерным соотношением сторон 3:1. Внизу логотипа маленькими буквами должно быть написано "дизайнерские футболки". Дизайн сайта в светлых тонах.
Название сайта: D-shirt (d-shirt.com.ua)
Формат: вектор
Победитель конкурса
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