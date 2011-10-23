Garret

Алексей Garret

 
36 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Решение проблем
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Логотип интернет магазина

    Нужен логотип интернет магазина органической тематики. Векторный формат, приветствуется минимализм, учитывать что логотип может быть в монохроме и использоваться при брендировании продукции.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Переделать дизайн флаера

    $50

    Добрый день. В первом файле то что сейчас есть. Исходники в Иллюстраторе предоставлю. Нужно те 5 пунктов, которые идут вторым блоком, немного переделать. Сделать пиктограммки в шестиграннике(сота), подходящие по смыслу, а под ними текст(см. второй аттач). Ну ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка сайта

    $100

    Необходимо сверстать сайт. Верстка кроссбраузерная и валидная (без фанатизма, т.е. небольшие разногласия с валидатором могут быть, главное что бы код был аккуратным и читаемым). Верстать нужно 11 страниц. JPG версии страниц в архиве. Скорее всего сначала будет ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайт новостей хайтек тематики

    Добрый день. Необходим исполнитель для постоянного рерайта новостей хайтек тематики. Необходимый объем для начала - 2к символов в день(2 новости по 1к), самостоятельный поиск исходника, плюс постинг новости на сайте с тематической картинкой(сайт на WordPress). Оплата понедельная. ...

    WordPressСайт на WordPressНовости для сайта
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстальщик. Киев. Удаленка. Вам понравится

    $1000

    Требуется верстальщик из Киева на удаленную работу(фултайм или парттайм). Расположение важно для периодических встреч в оффлайне. Требования: - хорошее знание HTML5, блочная верстка, валидная и кроссбраузерная(без всяких IE6/7) - базовое знание JavaScript или JQuery - интерес к новому в ...

    JavascriptHTMLCSSjQuery
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка страницы

    $50

    Необходимо сверстать прикрепленный макет. Верстка кроссбраузерная и валидная(без фанатизма, т.е. небольшие разногласия с валидатором могут быть, главное что бы код был аккуратным и читаемым). Предпочтение верстальщикам из Киева(чуть хуже - из Украины), в случае хорошей верстки ...

    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип интернет-магазина футболок

    $50

    Необходим логотип для интернет магазина дизайнерских футболок. Логотип горизонтальный, с примерным соотношением сторон 3:1. Внизу логотипа маленькими буквами должно быть написано "дизайнерские футболки". Дизайн сайта в светлых тонах. Название сайта: D-shirt (d-shirt.com.ua) Формат: вектор

    Дизайн сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Качественные иллюстрации для печати на футболках

    Добрый день. Набираю базу фрилансеров для исполнения качественных иллюстраций/принтов для печати на футболках. Заинтересовавшимся просьба посмотреть 3 прикрепленные изображения и оценить сможете ли вы выполнить подобные работы(будет дано ТЗ, но и креатив исполнителей тоже приветствуется) и ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка 5-ти страниц

    Необходима кроссбраузерная, валидная верстка 5-ти страниц (фактичиски их 2, смотрите вложение). Бюджет 40 у.е. (320 грн) Срок: 29.04 (не позже 15:00 по Киеву) Оставляйте ваши предложения и примеры работ. Исходники в нормальном виде, слои не сгруппированы, но нормально проименованы. Предпочтение ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Коллаж из иконок

    $50

    Добрый день. Необходимо сделать коллаж из 5-ти иконок. Пример в аттаче, то что обведено красной рамкой как раз и надо будет заменить. Центральная иконка (с логотипа) остается. Также нужно нарисовать красивые стрелки. Какие нужны иконки: 1. Серфинг, мониторинг ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип для сервиса общения

    $50

    Необходимо нарисовать логотип для одного сервиса связанного c общением. Название: TalksHub Идея банальна: balloon(tooltip), http://www.aspnettooltip.com/images/big_tooltip_control_logo.gif В остальном фантазию не ограничиваю. Логотип должен быть горизонтальным и не большим(например как у Твиттера, можно побольше). Должно присутствовать название. И также дополнительно нужна ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сервис-ориентированный дизайн

    $250

    Добрый день. Интересует создание дизайна типа SaaS или другого сервис ориентированного. Примеры: http://campfirenow.com/ http://gomonit.com/newmonit.png Необходимо три страницы: главная, обычная страница внешней части(контакты, услуги, ...) и внутренняя страница пользователя. Бюджет до 300$. В заявке обязательно примеры подобных работ и приблизительная стоимость.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сервис-ориентированный дизайн

    $250

    Добрый день. Интересует создание дизайна типа SaaS или другого сервис ориентированного. Примеры: http://campfirenow.com/ http://putevki.ru/ В заявке обязательно примеры подобных работ и приблизительная стоимость.

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка дизайна

    $100

    Добрый день. Необходимо доработать один дизайн(внешняя и внутренняя страницы), исходники есть. Пример текущего дизайна: http://gomonit.com/monit4.jpg Все потребности и денежные вопросы будут решены с выбранным исполнителем. Просьба людям без портфолио не бидиться.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
amzbn
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$25
10 баллов
3 года назад
Логотип интернет магазина
Всегда на связи, оплата моментальная! Постановка задачи отлично) Рекомендую Алексея к сотрудничеству.
Всем доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
ne4to17
Илья 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Личный проект для ne4to17
Все прошло отлично.
Все сделано очень быстро и как всегда качественно. Спасибо.
Ответный отзыв
sweethelen
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Перевести несложный логотип в вектор
Была рада сотрудничеству с Алексеем! Всем рекомендую, все прошло на отлично!
Получил то что хотел и в оговореный срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Pokrovsk
33 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Сервис-ориентированный дизайн
хороший заказчик рекомендую
Хорошая работа. Можно было немного креативнее, а так все устраивает. Спасибо.
Ответный отзыв
Stellan
Ольга 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
152 отзыва
$40
10 баллов
9 лет назад
Логотип для софтварной компании
Сотрудничество прошло успешно. Заказ был оплачен в полном объеме. Отличный заказчик)
Отличное исполнение за более чем разумную цену. Спасибо. Будем сотрудничать и в дальнейшем.
Ответный отзыв