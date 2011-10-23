Добрый день. В первом файле то что сейчас есть. Исходники в Иллюстраторе предоставлю. Нужно те 5 пунктов, которые идут вторым блоком, немного переделать. Сделать пиктограммки в шестиграннике(сота), подходящие по смыслу, а под ними текст(см. второй аттач). Ну ...