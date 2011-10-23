Нужен логотип интернет магазина органической тематики. Векторный формат, приветствуется минимализм, учитывать что логотип может быть в монохроме и использоваться при брендировании продукции.
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
- $10
Есть логотип в растре, нужно перегнать в вектор(AI).Завершен9 лет назад
- $50
Добрый день. В первом файле то что сейчас есть. Исходники в Иллюстраторе предоставлю. Нужно те 5 пунктов, которые идут вторым блоком, немного переделать. Сделать пиктограммки в шестиграннике(сота), подходящие по смыслу, а под ними текст(см. второй аттач). Ну ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Необходимо сверстать сайт. Верстка кроссбраузерная и валидная (без фанатизма, т.е. небольшие разногласия с валидатором могут быть, главное что бы код был аккуратным и читаемым). Верстать нужно 11 страниц. JPG версии страниц в архиве. Скорее всего сначала будет ...Завершен11 лет назад
Добрый день. Необходим исполнитель для постоянного рерайта новостей хайтек тематики. Необходимый объем для начала - 2к символов в день(2 новости по 1к), самостоятельный поиск исходника, плюс постинг новости на сайте с тематической картинкой(сайт на WordPress). Оплата понедельная. ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется верстальщик из Киева на удаленную работу(фултайм или парттайм). Расположение важно для периодических встреч в оффлайне. Требования: - хорошее знание HTML5, блочная верстка, валидная и кроссбраузерная(без всяких IE6/7) - базовое знание JavaScript или JQuery - интерес к новому в ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходима иллюстрация для принта. ТЗ в аттаче. Бюджет 50 у.е. на счет в вэблансере.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо сверстать прикрепленный макет. Верстка кроссбраузерная и валидная(без фанатизма, т.е. небольшие разногласия с валидатором могут быть, главное что бы код был аккуратным и читаемым). Предпочтение верстальщикам из Киева(чуть хуже - из Украины), в случае хорошей верстки ...HTML-верстка21 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужна иллюстрация для футболки с названием "Женщина-кошка". Подробности в прикрепленном ТЗ.Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходим логотип для интернет магазина дизайнерских футболок. Логотип горизонтальный, с примерным соотношением сторон 3:1. Внизу логотипа маленькими буквами должно быть написано "дизайнерские футболки". Дизайн сайта в светлых тонах. Название сайта: D-shirt (d-shirt.com.ua) Формат: векторЗавершен12 лет назад
Добрый день. Набираю базу фрилансеров для исполнения качественных иллюстраций/принтов для печати на футболках. Заинтересовавшимся просьба посмотреть 3 прикрепленные изображения и оценить сможете ли вы выполнить подобные работы(будет дано ТЗ, но и креатив исполнителей тоже приветствуется) и ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходима кроссбраузерная, валидная верстка 5-ти страниц (фактичиски их 2, смотрите вложение). Бюджет 40 у.е. (320 грн) Срок: 29.04 (не позже 15:00 по Киеву) Оставляйте ваши предложения и примеры работ. Исходники в нормальном виде, слои не сгруппированы, но нормально проименованы. Предпочтение ...Закрыт13 лет назад
- $50
Добрый день. Необходимо сделать коллаж из 5-ти иконок. Пример в аттаче, то что обведено красной рамкой как раз и надо будет заменить. Центральная иконка (с логотипа) остается. Также нужно нарисовать красивые стрелки. Какие нужны иконки: 1. Серфинг, мониторинг ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать логотип для одного сервиса связанного c общением. Название: TalksHub Идея банальна: balloon(tooltip), http://www.aspnettooltip.com/images/big_tooltip_control_logo.gif В остальном фантазию не ограничиваю. Логотип должен быть горизонтальным и не большим(например как у Твиттера, можно побольше). Должно присутствовать название. И также дополнительно нужна ...Завершен13 лет назад
- $250
Добрый день. Интересует создание дизайна типа SaaS или другого сервис ориентированного. Примеры: http://campfirenow.com/ http://gomonit.com/newmonit.png Необходимо три страницы: главная, обычная страница внешней части(контакты, услуги, ...) и внутренняя страница пользователя. Бюджет до 300$. В заявке обязательно примеры подобных работ и приблизительная стоимость.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Необходим качественный, не сложный, стильный логотип для софтварной компании. Бюджет около 40$. Оставляйте ссылки на свои портфолио и цену.Завершен13 лет назад
- $250
Добрый день. Интересует создание дизайна типа SaaS или другого сервис ориентированного. Примеры: http://campfirenow.com/ http://putevki.ru/ В заявке обязательно примеры подобных работ и приблизительная стоимость.Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Добрый день. Необходимо доработать один дизайн(внешняя и внутренняя страницы), исходники есть. Пример текущего дизайна: http://gomonit.com/monit4.jpg Все потребности и денежные вопросы будут решены с выбранным исполнителем. Просьба людям без портфолио не бидиться.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Кроссбраузерная, валидная верстка страницы.Завершен14 лет назад
- $20
Кроссбраузерная, валидная верстка двух страниц.Завершен14 лет назад