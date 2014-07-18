Freer

Александр Freer

 
42 годаУкраина/Донецк
18 лет на фриланс-бирже
Был
25 дней назад
Логотипы, фирменный стиль, полиграфия, наружная реклама.

Логотипы, фирменный стиль, полиграфия, наружная реклама, упаковка. Качество, опыт, современный дизайн.

Победы в конкурсах:

http://www.weblancer.net/contests/516617.html

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Отзывы заказчиков
Pilsen
40 летЧехия
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Нужен простой логотип и 2 картинки для слайдшоу
Александр прекрасно справился с задачей. Рекомендую его как высококвалифицированного специалиста!
Отличный заказчик, быстрое согласование и оплата. Приятно работать! Удачи и буду рад сотрудничеству в будущем!
Ответный отзыв
Lev454
Лев 
22 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$55
10 баллов
7 лет назад
Нужны современное оформление листовки для школьных выборов депутата
Благодарю за качественно сделанную работу, сотрудничать с вами было одно удовольствие. Работа сделана качественно и всрок. Ещё раз спасибо!
Отличный заказчик, быстрое согласование и оплата. Приятно работать! Удачи и буду рад сотрудничеству в будущем!
Ответный отзыв
Iumor
Юрий 
40 летКанада
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
9 баллов
9 лет назад
Доработка логотипа
Спасибо за предложение о сотрудничестве! На данный момент, стиль ваших работ не вполне соответсвует нашему виденью. Спасибо за внимание!
Ок.
Ответный отзыв
Innox
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Макеты листовок и плакатов
работаем не первый раз, отличный дизайнер, приятно работать
Отличный заказчик, быстрое согласование и оплата.
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$35
10 баллов
9 лет назад
Редизайн логотипа
Спасибо за работку оперативно и качественно! Рекомендую!
Отличный заказчик, быстрое согласование и оплата. Приятно работать! Удачи и буду рад сотрудничеству в будущем!
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
9 отзывов
от $50
от 3 дней
#160
Дизайн продукции
6 отзывов
от $100
от 3 дней
#67
Верстка полиграфии
5 отзывов
от $50
от 3 дней
#96
Наружная реклама
4 отзыва
от $50
от 3 дней
#58
Фирменный стиль
2 отзыва
от $100
от 3 дней
#87