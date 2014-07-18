Логотипы, фирменный стиль, полиграфия, наружная реклама.
Логотипы, фирменный стиль, полиграфия, наружная реклама, упаковка. Качество, опыт, современный дизайн.
Победы в конкурсах:
http://www.weblancer.net/contests/516617.html
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
7 лет назад
Александр прекрасно справился с задачей. Рекомендую его как высококвалифицированного специалиста!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, быстрое согласование и оплата. Приятно работать! Удачи и буду рад сотрудничеству в будущем!
$55
10 баллов
7 лет назад
Благодарю за качественно сделанную работу, сотрудничать с вами было одно удовольствие. Работа сделана качественно и всрок. Ещё раз спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, быстрое согласование и оплата. Приятно работать! Удачи и буду рад сотрудничеству в будущем!
$50
9 баллов
9 лет назад
Спасибо за предложение о сотрудничестве! На данный момент, стиль ваших работ не вполне соответсвует нашему виденью. Спасибо за внимание!
$80
10 баллов
9 лет назад
работаем не первый раз, отличный дизайнер, приятно работать
Ответный отзыв
Отличный заказчик, быстрое согласование и оплата.
$35
10 баллов
9 лет назад
Спасибо за работку оперативно и качественно! Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, быстрое согласование и оплата. Приятно работать! Удачи и буду рад сотрудничеству в будущем!
Логотипы и Знаки
9 отзывов
от $50
от 3 дней
#160
Дизайн продукции
6 отзывов
от $100
от 3 дней
#67
Верстка полиграфии
5 отзывов
от $50
от 3 дней
#96
Наружная реклама
4 отзыва
от $50
от 3 дней
#58
Фирменный стиль
2 отзыва
от $100
от 3 дней
#87