Собственно нужен логотип для сайта, кнопка читать далее и иконки для соц сетей. Ничего придумывать не нужно, персонализировать уже подобное. Тематика - Андороид. Логотип - это главный персонаж робот андроид. ...
Редизайн логотипа компании Паритет Консалт
- Необходимо переделать логотип компании, с тем же тигром в центре, который и есть на сегодняшний день.
- В логотипе (или под логотипом, или сбоку логотипа) должна присутствовать надпись "Паритет Консалт" (верхний и нижний регистр не имеет значения)
- Логтип должен быть строгий в западном стиле, соответствовать западному современному менталитету
- Вид деятельности компании: юридические услуги, миграционные услуги, бухгалтерское сопровождение, регистрация фирм
- Клиенты компании: Организации привлекающие иностранный персонал, банки, финансовые организации, представительства иностранных компаний
- Цветовая гамма: фирменная цветовая гамма примерно как на сайте paritetk.ru, но не принципиально, чтобы именно такая, просто примерно нужно соблюсти палитру, фирменный цвет возможно будет незначительно изменен при редизайне сайта, который планируем начать после разработки нового лого
- Графические элементы: хочется чтобы в логотипе присутствовал тигр тот, который в нынешнем варианте, он должен олицетворять мудрость, величественность, вроде вожака следящего за порядком и что-то, что символизирует Паритет (равенство, равноправие)
- Требуется изменить ту, часть логотипа, которая вокруг Тигра. Изначально предполагалось, что это должно быть что-то напоминающее знак "Инь-Янь", но это не принципиально.
- Предпочтительно, чтобы в логотипе прослеживалась некая симметрия, обозначающая Паритет (равенство, равноправие сторон).
В приложенном файле ParitetK.zip - 1. тигр, 2. старый вариант логотипа и 3. самый старый вариант логотипа
Победитель конкурса
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