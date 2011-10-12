Логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен40 заявок3990 просмотров
#1$50

ЦВЕТОВАЯ ГАММА зелено-голубая, фон белый.

Название компании - "День подарков"

Требования стандартные -

Требования стандартные:

1) уникальность,

2) узнаваемость.

В остальном - полет фантазии.

14 лет назад
Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Победитель конкурса

Victoria_R
Виктория 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад
#1
Выиграть конкурс в котором около 100 участников непросто. Тем более, выиграть, предложив вариант не по ТЗ. Соответствующие техзаданию логотипы были выполнены профессионально и понравились, но тот, в котором Виктория отпустила свое творческое начало на волю оказался лучше и ярче всех. Виктория, спасибо за сотрудничество, творческих и профессиональных успехов!
Приятно работать с человеком, который ставит четкие требования, и по человечески относится к исполнителю. Алекс, удачи Вам и большое спасибо за интересный конкурс.

Заявки фрилансеров

Victoria_R
Виктория 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад
#1