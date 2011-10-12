Выиграть конкурс в котором около 100 участников непросто. Тем более, выиграть, предложив вариант не по ТЗ. Соответствующие техзаданию логотипы были выполнены профессионально и понравились, но тот, в котором Виктория отпустила свое творческое начало на волю оказался лучше и ярче всех. Виктория, спасибо за сотрудничество, творческих и профессиональных успехов!