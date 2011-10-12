Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
12 лет назад
Виктория творчески и креативно решила задачу. Спасибо!
Ответный отзыв
Четкие задание и корректировки со стороны заказчика. Работа оплачена. Буду рада сотрудничеству.
$25
10 баллов
12 лет назад
Все сделано как надо. Работа нравится, Виктория молодец, предлагает разные варианты и сделала все в срок. Всегда на связи или предупреждает когда её не будет! Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятно работать с человеком, который ставит четкие требования. Отличный заказчик! Все быстро и сразу, абсолютно никаких проблем! Буду рада, дальнейшему сотрудничеству.
$50
10 баллов
12 лет назад
Выиграть конкурс в котором около 100 участников непросто. Тем более, выиграть, предложив вариант не по ТЗ. Соответствующие техзаданию логотипы были выполнены профессионально и понравились, но тот, в котором Виктория отпустила свое творческое начало на волю оказался лучше и ярче всех. Виктория, спасибо за сотрудничество, творческих и профессиональных успехов!
Ответный отзыв
Приятно работать с человеком, который ставит четкие требования, и по человечески относится к исполнителю. Алекс, удачи Вам и большое спасибо за интересный конкурс.