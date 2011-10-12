Victoria_R

Виктория Victoria_R

 
34 годаФинляндия/Хельсинки
13 лет на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
UX/UI дизайнер
Портфолио
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Отзывы заказчиков
saythis
Илья 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов(-1)
$5
10 баллов
12 лет назад
Образ перенести в логотип (google map)
Виктория творчески и креативно решила задачу. Спасибо!
Четкие задание и корректировки со стороны заказчика. Работа оплачена. Буду рада сотрудничеству.
Ответный отзыв
relhm
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Приватно для Расторгуевой Виктории (Victoria_R)
Все сделано как надо. Работа нравится, Виктория молодец, предлагает разные варианты и сделала все в срок. Всегда на связи или предупреждает когда её не будет! Рекомендую!
Приятно работать с человеком, который ставит четкие требования. Отличный заказчик! Все быстро и сразу, абсолютно никаких проблем! Буду рада, дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Alex_Koval
Алекс 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Логотип
Выиграть конкурс в котором около 100 участников непросто. Тем более, выиграть, предложив вариант не по ТЗ. Соответствующие техзаданию логотипы были выполнены профессионально и понравились, но тот, в котором Виктория отпустила свое творческое начало на волю оказался лучше и ярче всех. Виктория, спасибо за сотрудничество, творческих и профессиональных успехов!
Приятно работать с человеком, который ставит четкие требования, и по человечески относится к исполнителю. Алекс, удачи Вам и большое спасибо за интересный конкурс.
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