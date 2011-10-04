Лого + мысли по-поводу дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт12 заявок258 просмотров

есть магазин: puhoviki точка com точка ua

нужно:

1. адекватный логотип в идеей того что уже есть

2. адекватная картинка в гардеробе ( это типа вместо корзины )

3. идеи по дизайну магазина - он на опен карте ( макет + вертска + натяжка )

пункт номер три на перспективу

14 лет назад
myartlife
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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