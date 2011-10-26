Необходимо прорисовать в векторах и добавить надпись English Studio, выполненную подходящим шрифтом, внизу. Кусочек корабля захватывать не надо))
Логотип для психотерапевтического сайта
Сайт - "Виртуальный кабинет психотерапевта" - psy-therapist.ru
Сайт предназначен для бесплатных консультаций специалиста и на сайте предоставляется информация по "лечению разговором" - преимущественно в рамках психоаналитической психотерапии.
Логотип - графический, без тоновых размывок, максимум - 3-4 цвета или градации.
Должен одинаково хорошо смотреться и мелким на визитке, и на сайте.
Требования стандартные, "всё как у всех":
1) уникальность,
2) узнаваемость.
В остальном - полет фантазии - прямо как на кушетке у психоаналитика! :)
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