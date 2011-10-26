Логотип для психотерапевтического сайта

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен99 заявок3246 просмотров
#1$50
#2$10

Сайт - "Виртуальный кабинет психотерапевта" - psy-therapist.ru

Сайт предназначен для бесплатных консультаций специалиста и на сайте предоставляется информация по "лечению разговором" - преимущественно в рамках психоаналитической психотерапии.

Логотип - графический, без тоновых размывок, максимум - 3-4 цвета или градации.

Должен одинаково хорошо смотреться и мелким на визитке, и на сайте.

Требования стандартные, "всё как у всех":

1) уникальность,

2) узнаваемость.

В остальном - полет фантазии - прямо как на кушетке у психоаналитика! :)

14 лет назад
psy-therapist
Пётр 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Победители конкурса

aerial
Павел 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 отзывов
14 лет назад
#2
Понравилась работа специалиста, хорошие, креативные идеи, приятно, когда на выбор предлагается достаточно большое количество интересных вариантов. Жаль, что по некоторым причинам работа над логотипом не смогла перейти в дальнейшее сотрудничество. Всё, что касалось конкретного конкурса - было сделано быстро и качественно.
Интересное задание. Своевременная оплата. Советую.
bmsssn
Руслан 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

aerial
Павел 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 отзывов
14 лет назад
#2
bmsssn
Руслан 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
#1