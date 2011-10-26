Логотип для психотерапевтического сайта

# 1 — $ 50 # 2 — $ 10

Сайт - "Виртуальный кабинет психотерапевта" - psy-therapist.ru

Сайт предназначен для бесплатных консультаций специалиста и на сайте предоставляется информация по "лечению разговором" - преимущественно в рамках психоаналитической психотерапии.

Логотип - графический, без тоновых размывок, максимум - 3-4 цвета или градации.

Должен одинаково хорошо смотреться и мелким на визитке, и на сайте.

Требования стандартные, "всё как у всех":

1) уникальность,

2) узнаваемость.

В остальном - полет фантазии - прямо как на кушетке у психоаналитика! :)