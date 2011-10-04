ЦВЕТОВАЯ ГАММА зелено-голубая, фон белый. Название компании - "День подарков" Требования стандартные - Требования стандартные: 1) уникальность, 2) узнаваемость. В ...
Логотип. Персонально для MuseDS
Необходимо прорисовать в векторах и добавить надпись English Studio, выполненную подходящим шрифтом, внизу. Кусочек корабля захватывать не надо))
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