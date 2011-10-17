Приватно для Сед Иг (uglevich)

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка150 просмотров

Необходимо разработать логотип для ветеренарной клиники, название "Макси Вед"

14 лет назад
Image-city
Анатолий 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$45
3 дня
С Игорем приятно было сотрудничать - высшая оценка его работе. Все очень красиво, качественно и в срок. Рекомендую как профессионала в своей области.
Очень хороший заказчик, приятно было сотрудничать. Четко и грамотно сформулировал все, что требовалось выполнить по проекту, своевременно оплатил работу. Вежлив и приятен в общении.

Заявки фрилансеров

uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад