Необходимо прорисовать в векторах и добавить надпись English Studio, выполненную подходящим шрифтом, внизу. Кусочек корабля захватывать не надо))
Приватно для Сед Иг (uglevich)
Необходимо разработать логотип для ветеренарной клиники, название "Макси Вед"
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