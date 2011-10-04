Сделать логотип для онлайн сервиса

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт35 заявок307 просмотров

Нужен логотип, описание сервиса есть.

На первом этапе желательно увидеть минимум 3 драфтовых варианта, один из которых будет в итоге доделан.

В конце работы нужны исходники в векторах.

14 лет назад
okromya
35 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров