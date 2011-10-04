Необходимо прорисовать в векторах и добавить надпись English Studio, выполненную подходящим шрифтом, внизу. Кусочек корабля захватывать не надо))
Сделать логотип для онлайн сервиса
Нужен логотип, описание сервиса есть.
На первом этапе желательно увидеть минимум 3 драфтовых варианта, один из которых будет в итоге доделан.
В конце работы нужны исходники в векторах.
Заявки фрилансеров
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