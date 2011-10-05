Требуется логотип для сайта "Золотая монета" - покупка и продажа золотых монет. Надо: читабельный, понятный, простой, красивый, не пестрый.
Логотип\каллиграфия
Нужно написать слово "Эксклюзив" каллиграфическим почерком.
В настоящее время используется шрифт "Декор", но клиент хочет, чтобы было старинное начертание, с вензелями и росчерками. Сначала нужен скан карандашных набросков (сколько не жалко, но не менее 4-х), после утверждения стиля написания - отрисовка в векторе. Аванс перечисляю только людям с хорошим портфолио и хорошими отзывами.
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