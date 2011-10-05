Логотип\каллиграфия

Нужно написать слово "Эксклюзив" каллиграфическим почерком.

В настоящее время используется шрифт "Декор", но клиент хочет, чтобы было старинное начертание, с вензелями и росчерками. Сначала нужен скан карандашных набросков (сколько не жалко, но не менее 4-х), после утверждения стиля написания - отрисовка в векторе. Аванс перечисляю только людям с хорошим портфолио и хорошими отзывами.