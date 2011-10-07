Отрисовать в векторе

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен5 заявок437 просмотров

Необходимо качественно отрисовать эмблему в векторе. В приложении сама эмблема. Пишите сроки и цену.

Чем дешевле, тем лучше! ))

14 лет назад
Habs_ART
Хаблат 
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 отзывов

Выбранный исполнитель

Nas6ka
35 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Анастасия, большое Вам спасибо за высокий уровень отрисовки! Всё было выполнено на высоте и в короткие сроки!!! Выручили! Всем заказчикам рекомендую к сотрудничеству! )))
Замечательный заказчик :) + Четко поставленные задачи; + Всегда онлайн, что хорошо для общения; + Своевременная оплата работы. Только положительные впечатления от сотрудничества. Успехов и достижений Вам!

Заявки фрилансеров

Nas6ka
35 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад