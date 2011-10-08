Добавить рельефный текст к рисунку.

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Завершен10 заявок229 просмотров

У меня на сайте есть некий рисунок-фон, мне надо поверх него добавить некий текст. Причем не просто черными чернилами в Фотошопе нарисовать (это я и сам смогу), а чтобы получилось нечто вроде рельефа, чтобы повторялся сам фоновый рисунок на тексте. Либо как-то по-другому, надо вам посмотреть.

Жду предложений.

Мне нужно получить готовое решение, то есть нужно зайти на мой сайт, посмотреть код страницы с фоном и рисунками, создать новый фон-рисунок с текстом как мне надо и сказать в каком месте, что мне менять.

Просто какую-то картинку с кинутым на нее текстом в Фотошопе мне не надо. Я не знаю что с ней делать потом.

14 лет назад
VasyaGonzo
Василий 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Kaminari
Сергей 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
14 лет назад
$5
1 день
Что заказывал, то и получил. Проблем не было.
Сработались :) Оплата полностью получена.

Заявки фрилансеров

Kaminari
Сергей 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
14 лет назад

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