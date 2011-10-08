Необходимо прорисовать в векторах и добавить надпись English Studio, выполненную подходящим шрифтом, внизу. Кусочек корабля захватывать не надо))
Добавить рельефный текст к рисунку.
У меня на сайте есть некий рисунок-фон, мне надо поверх него добавить некий текст. Причем не просто черными чернилами в Фотошопе нарисовать (это я и сам смогу), а чтобы получилось нечто вроде рельефа, чтобы повторялся сам фоновый рисунок на тексте. Либо как-то по-другому, надо вам посмотреть.
Жду предложений.
Мне нужно получить готовое решение, то есть нужно зайти на мой сайт, посмотреть код страницы с фоном и рисунками, создать новый фон-рисунок с текстом как мне надо и сказать в каком месте, что мне менять.
Просто какую-то картинку с кинутым на нее текстом в Фотошопе мне не надо. Я не знаю что с ней делать потом.
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