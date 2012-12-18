VasyaGonzo

Сайт самопальный, не на движке. Увидел одну фишку, захотелось себе, а именно: при наведении мышки на значок автоматом всплывает Хинт с текстом. Покажу пример. Также, нужно пофиксить один баг: при заходе со смартфона на сайт, ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
На HTML страничке (самопальная, не на движке) есть кнопка, по ее нажатию запускается PHP-скрипт, в скрипте при определенных условиях отсылается e-mail (командой "mail"). Нужно перед этой командой заблокировать кнопку на HTML-страничке и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Компонент нужен под Delphi 2007, то есть неуникодная. Отрисовывать кнопку нужно средствами Delphi или WinAPI, не путайте с подгрузкой изображения заранее нарисованной круглой кнопки на квадратную кнопку. Кто рисовал на GDI должен понимать. Круглая кнопочка ...Завершен10 лет назад
Размер условно 300x200 (вам самим нужно будет подобрать под размер окна программы). Все материалы нужны в PNG формате 32bit c альфа-каналом. Заставка будет с анимацией, от вас нужны будут фреймы-кадры анимации. Сначала ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Моя иконка стандартных системных размеров, кроме 256x256 - нужно добавить лоска, облагородить. Примеры эффектов на других иконках, где понравилось как выглядит - покажу. Две другие иконки, все стандартные системные размеры, добавить мой ...Завершен11 лет назад
Две новые иконки доработать. Две новые иконки доработать под мои нужны. Две новые иконки доработать под мои нужны. Две новые иконки доработать под мои нужны. Две новые иконки доработать под мои нужны.Иконки и Пиксель-арт1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Увеличить размер ранее сделанной иконки до 256x256 и доработать. Увеличить размер ранее сделанной иконки до 256x256 и доработать. Увеличить размер ранее сделанной иконки до 256x256 и доработать.Завершен11 лет назад
Есть PHP-скрипт, на входе получает некую информацию, по ней ведет статистику в таблице MySQL. Другой скрипт эту статистику на экран выводит. Сейчас на вход скрипту пошли дополнительные байты информации. Нужно эти байты ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Windows 7 Pro, базовый фон рабочего стола, рисунок под названием IMG0.jpg , находится в папке C:\Windows\Web\Wallpaper\Windows Нужно удалить знак Windows посередине и все что с ним связано, а вот лучи под значком ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть исходники на СИ (небольшие), используют экспортируемые функции из некоей DLL. С десяток функций. Нужно сделать то же самое, но на Delphi. Подробности для ознакомления и определения с ценой вышлю в PM по запросу.Завершен12 лет назад
Две иконки 16x16 сделать. Детали по e-mail.Завершен13 лет назад
70x250 пикселей - высота/ширина. На что ориентироваться, пример, который мне понравился и по образу и подобию которого сделать нужно, покажу. Оплата WebMoney.Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Всякая мелочовка графическая. Иконки.Завершен13 лет назад
Нужно сделать функцию на входе принимает нужный ключик, на выходе она дает его значение. То есть ищет его в XML файлике. Вторая фунция все наоборот, принимает нужный ключик и его новое значение, делает изменение в ...Завершен13 лет назад
Есть два самописных компонента: CheckBoxEx и CheckComboBox, в них присутвуют некоторые баги отрисовки, не учтена работа с темами. Нужно пофиксить. Детальное описание бажков вышлю на e-mail или в личку. ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Функция небольшая, строк на 10, нужно перевести ее в ASM c целью оптимизации алгоритма по скорости. Оформить ее нужно как Delphi-функцию просто сделанную на встроенном асме. Вышлю эту функцию на ваш e-mail.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть PHP-скрипт (кода примерно на страницу), по логике он принимает данные вводимые пользователем из двух полей ввода, обрабатывает их определенным образом и должен выводить ответ на страничку. Нужно в существующую страничку сайта ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
На страничке можно ввести Логин+Пароль, скрипт их сверяет с данными в файлике, производит некие вычисления (с MySQL работать не надо) и если все правильно в ответ выдает некую информацию, а если нет сообщает, что неверно. ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт13 лет назад
Вышлю детали на e-mail. Оставляйте координаты (e-mail) и предложения. Оплата WebMoney (WMZ).Завершен13 лет назад
Есть небольшой код на PHP, Java и JavaScript (доступен в трех вариантах, кому как удобно), нужно перевести его в Delphi (2007). В приват или на email вышлю ссылки для оценки. Оплата WebMoney.Завершен13 лет назад