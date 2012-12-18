VasyaGonzo

Василий VasyaGonzo

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Приделать фишку и пофиксить один баг на сайте.

    Сайт самопальный, не на движке. Увидел одну фишку, захотелось себе, а именно: при наведении мышки на значок автоматом всплывает Хинт с текстом. Покажу пример. Также, нужно пофиксить один баг: при заходе со смартфона на сайт, ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • HTML-страничка -> PHP-скрипт - добавить аним. GIF на страничку.

    На HTML страничке (самопальная, не на движке) есть кнопка, по ее нажатию запускается PHP-скрипт, в скрипте при определенных условиях отсылается e-mail (командой "mail"). Нужно перед этой командой заблокировать кнопку на HTML-страничке и ...

    AJAXHTMLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Delphi компонент - круглая кнопочка

    Компонент нужен под Delphi 2007, то есть неуникодная. Отрисовывать кнопку нужно средствами Delphi или WinAPI, не путайте с подгрузкой изображения заранее нарисованной круглой кнопки на квадратную кнопку. Кто рисовал на GDI должен понимать. Круглая кнопочка ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Заставка перед запуском программы.

    Размер условно 300x200 (вам самим нужно будет подобрать под размер окна программы). Все материалы нужны в PNG формате 32bit c альфа-каналом. Заставка будет с анимацией, от вас нужны будут фреймы-кадры анимации. Сначала ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Иконки: мою дорботать, плюс две другие.

    Моя иконка стандартных системных размеров, кроме 256x256 - нужно добавить лоска, облагородить. Примеры эффектов на других иконках, где понравилось как выглядит - покажу. Две другие иконки, все стандартные системные размеры, добавить мой ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Иконки 2

    Две новые иконки доработать. Две новые иконки доработать под мои нужны. Две новые иконки доработать под мои нужны. Две новые иконки доработать под мои нужны. Две новые иконки доработать под мои нужны.

    Иконки и Пиксель-арт1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Иконки

    Увеличить размер ранее сделанной иконки до 256x256 и доработать. Увеличить размер ранее сделанной иконки до 256x256 и доработать. Увеличить размер ранее сделанной иконки до 256x256 и доработать.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • PHP->MySQL->Статистика - доработать

    Есть PHP-скрипт, на входе получает некую информацию, по ней ведет статистику в таблице MySQL. Другой скрипт эту статистику на экран выводит. Сейчас на вход скрипту пошли дополнительные байты информации. Нужно эти байты ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Отредактировать обои Windows

    Windows 7 Pro, базовый фон рабочего стола, рисунок под названием IMG0.jpg , находится в папке C:\Windows\Web\Wallpaper\Windows Нужно удалить знак Windows посередине и все что с ним связано, а вот лучи под значком ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Алгоритм на СИ. Реализовать то же самое на Delphi

    Есть исходники на СИ (небольшие), используют экспортируемые функции из некоей DLL. С десяток функций. Нужно сделать то же самое, но на Delphi. Подробности для ознакомления и определения с ценой вышлю в PM по запросу.

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Работа с XML через TXMLDocument

    Нужно сделать функцию на входе принимает нужный ключик, на выходе она дает его значение. То есть ищет его в XML файлике. Вторая фунция все наоборот, принимает нужный ключик и его новое значение, делает изменение в ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Delphi компоненты - баги пофиксить

    Есть два самописных компонента: CheckBoxEx и CheckComboBox, в них присутвуют некоторые баги отрисовки, не учтена работа с темами. Нужно пофиксить. Детальное описание бажков вышлю на e-mail или в личку. ...

    Delphi
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Delphi-функцию перевести в ASM

    Функция небольшая, строк на 10, нужно перевести ее в ASM c целью оптимизации алгоритма по скорости. Оформить ее нужно как Delphi-функцию просто сделанную на встроенном асме. Вышлю эту функцию на ваш e-mail.

    Delphi
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP-скрипт встроить в страничку.

    Есть PHP-скрипт (кода примерно на страницу), по логике он принимает данные вводимые пользователем из двух полей ввода, обрабатывает их определенным образом и должен выводить ответ на страничку. Нужно в существующую страничку сайта ...

    PHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • PHP-скрипт встроить в страничку

    На страничке можно ввести Логин+Пароль, скрипт их сверяет с данными в файлике, производит некие вычисления (с MySQL работать не надо) и если все правильно в ответ выдает некую информацию, а если нет сообщает, что неверно. ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров

luninroman
Роман 
34 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$8
10 баллов
10 лет назад
Приделать фишку и пофиксить один баг на сайте.
JavaScript
Рекомендую Василия как грамотного и порядочного человека, который умеет четко поставить задачу, внимательный собеседник. Оплата в срок. Работать с ним мне было комфортно. Советую к сотрудничеству.
Все что требовалось по проекту - все сделано. С пояснениями. Исполнитель всегда был на связи, так что проблем никаких не было. Гуд.
Ответный отзыв
Haiter
Юрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
HTML-страничка -> PHP-скрипт - добавить аним. GIF на страничку.
AJAXHTMLPHP
Спасибо за интересный проект. Было приятно работать. Оплата мгновенно после выполнения работы согласно договоренности.
Все получилось как надо. Юрий всегда на связи, так что проблем не было.
Ответный отзыв
pani-olenka
Олена 
52 года
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Заставка перед запуском программы.
Приятно работать с человеком, видит цель. Моментальная оплата, всегда на связи
Превосходное качество исполнения. Отклонишь множество исполнителей, пока найдешь качественно делающего. Всячески рекомендую. Буду еще обращаться.
Ответный отзыв
remueur
Андрей 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
30 отзывов(-5)
$40
10 баллов
10 лет назад
Delphi компонент - круглая кнопочка
Delphi
С Василием работаю второй раз. Нет проблем ни с оплатой, ни с постановкой и приемом задачи.
В компетенции Андрея можно не сомневаться. Уже второй раз обращаюсь за нужным мне компонентом. Всячески рекомендую.
Ответный отзыв
serg690
Сергей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Иконки: мою дорботать, плюс две другие.
Оплата получена. Было приятно посотрудничать.
Получил то, что хотел. Спасибо.
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