Иконки: мою дорботать, плюс две другие.

Моя иконка стандартных системных размеров, кроме 256x256 - нужно добавить лоска, облагородить. Примеры эффектов на других иконках, где понравилось как выглядит - покажу.

Две другие иконки, все стандартные системные размеры, добавить мой логотип на них. Примеры покажу, сэмплы дам.

Оплата Webmoney.

Жду предложений.