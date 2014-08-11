Иконки: мою дорботать, плюс две другие.

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен8 заявок181 просмотр

Моя иконка стандартных системных размеров, кроме 256x256 - нужно добавить лоска, облагородить. Примеры эффектов на других иконках, где понравилось как выглядит - покажу.

Две другие иконки, все стандартные системные размеры, добавить мой логотип на них. Примеры покажу, сэмплы дам.

Оплата Webmoney.

Жду предложений.

11 лет назад
VasyaGonzo
Василий 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

serg690
Сергей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$25
1 день
Получил то, что хотел. Спасибо.
Оплата получена. Было приятно посотрудничать.

Заявки фрилансеров

serg690
Сергей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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