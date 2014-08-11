Нужно создать фавикон для сайта. Идея фавикона — изображение, которое находится в приложении. Нужно сделать качественно, с объемным эффектом и максимальным размером для фавикона. Оплата wmr/wmz после сдачи работы. Основываюсь на репутацию и наименьшую стоимость.
Иконки: мою дорботать, плюс две другие.
Моя иконка стандартных системных размеров, кроме 256x256 - нужно добавить лоска, облагородить. Примеры эффектов на других иконках, где понравилось как выглядит - покажу.
Две другие иконки, все стандартные системные размеры, добавить мой логотип на них. Примеры покажу, сэмплы дам.
Оплата Webmoney.
Жду предложений.
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