Иконки для iPhone App store и Android App

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен5 заявок204 просмотра

Нужно нарисовать примерно похожие иконки для аппстора и андроид стора исходя из этого логотипа http://take.ms/iXsTX. (исходников к сожалению нет)

Требования к иконкам:

1. 1024px square, 72dpi, RGB, flattened, no transparency, 24bit PNG file type.

2. 120px square, 72dpi, RGB, flattened, no transparency, 24bit PNG file type.

3. 72px square, 72dpi, RGB, flattened, transparency supported, 24bit PNG file type.

Итого на выходе должно получится три иконки.

Цена/Сроки/Примеры логотипов нарисованных вами/Вопросы в PM

Android
11 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

nikitok951
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Отличная работа. Быстро и красиво.
Моментальная оплата, понятное задание!

Заявки фрилансеров

nikitok951
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад