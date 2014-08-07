Нужно нарисовать 5 новых иконок для существующего интерфейса браузерной и мобильной игры. На этом скрине: http://prntscr.com/49r339 указано место где они будут использоваться. Смысл этих иконок: игроки могут заключать союзы ...
Иконки для iPhone App store и Android App
Нужно нарисовать примерно похожие иконки для аппстора и андроид стора исходя из этого логотипа http://take.ms/iXsTX. (исходников к сожалению нет)
Требования к иконкам:
1. 1024px square, 72dpi, RGB, flattened, no transparency, 24bit PNG file type.
2. 120px square, 72dpi, RGB, flattened, no transparency, 24bit PNG file type.
3. 72px square, 72dpi, RGB, flattened, transparency supported, 24bit PNG file type.
Итого на выходе должно получится три иконки.
Цена/Сроки/Примеры логотипов нарисованных вами/Вопросы в PM
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