Нужен качественный favicon для сайта. Сайт fitorodnik.ru
2D плоские иконки - 5 штук
Нужно нарисовать 5 новых иконок для существующего интерфейса браузерной и мобильной игры.
На этом скрине: http://prntscr.com/49r339 указано место где они будут использоваться.
Смысл этих иконок: игроки могут заключать союзы между собой, а союзникам можно давать права управления войсками, городами и прочим. Вот эти иконки и должны отображать какие права игрок дал своим союзникам.
Размеры иконок примерно: 32 на 32 пикселя + их удвоенный вариант 64 на 64 пикселя для экранов высокой четкости
По идее эти иконки должны быть однотонные.
С чем должны ассоциироваться иконки (возможно что-то одно из перечисленного):
1. Рабочий, рабочий копает, рабочий строит дорогу, дорога, тропа.
2. Поселенец, поселенец основывает новый город, город, деревня, поселение.
3. Воин, воин атакует, воин со щитом, щит, меч, военные действия.
4. Строительство построек в городе, постройки, дома.
5. Ускорение производства в городе, праздник в городе, игры на ипподроме.
Выбранный исполнитель
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