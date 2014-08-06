2D плоские иконки - 5 штук

Нужно нарисовать 5 новых иконок для существующего интерфейса браузерной и мобильной игры.

На этом скрине: http://prntscr.com/49r339 указано место где они будут использоваться.

Смысл этих иконок: игроки могут заключать союзы между собой, а союзникам можно давать права управления войсками, городами и прочим. Вот эти иконки и должны отображать какие права игрок дал своим союзникам.

Размеры иконок примерно: 32 на 32 пикселя + их удвоенный вариант 64 на 64 пикселя для экранов высокой четкости

По идее эти иконки должны быть однотонные.

С чем должны ассоциироваться иконки (возможно что-то одно из перечисленного):

1. Рабочий, рабочий копает, рабочий строит дорогу, дорога, тропа.

2. Поселенец, поселенец основывает новый город, город, деревня, поселение.

3. Воин, воин атакует, воин со щитом, щит, меч, военные действия.

4. Строительство построек в городе, постройки, дома.

5. Ускорение производства в городе, праздник в городе, игры на ипподроме.