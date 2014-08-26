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Нарисовать Acrobact иконки во flat стиле
Нужно отрисовать стандартные Adove Reader иконки во флет стиле
http://screencast.com/t/7qDkevBK2
Пишите стоимость и сроки
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