Нарисовать Acrobact иконки во flat стиле

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Завершен10 заявок229 просмотров

Нужно отрисовать стандартные Adove Reader иконки во флет стиле

http://screencast.com/t/7qDkevBK2

Пишите стоимость и сроки

11 лет назад
allex-under
Андер 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Cadmus1
35 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Все сделанно качественно и с учетом правок
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Заявки фрилансеров

Cadmus1
35 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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