Нарисовать 10 иконок для сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен7 заявок2352 просмотра
#1$200

1. Иконки должны 3-D, в векторе.

2. Иконки должны быть современными, с высокой детализацией

3. Иконки должны быть в едином стиле и гармонично вписываться в дизайн сайта

4. Желательно придерживаться одинаковых габаритных размеров (ширина/высота)

5. Названия иконок:

а) Замки дверные

б) Цилиндровые механизмы

в) Декоративные панели

г) Ручки дверные

д) Броненакладки на замки

е) Заготовки для ключей

ж) Дверная фурнитура

з) Комплектующие откатных ворот

и) Автоматика откатных ворот

к) Дверные доводчики

Желательно, чтобы иконки были масштабируемые без потери качества.

К заданию прикреплён сайт на котором видно, где они будут находится.

11 лет назад
Pixel_mail
Анатолий 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Победитель конкурса

Chirok
37 лет
11 лет в сервисе
Был
18 дней назад
11 лет назад
#1
Георгий, огромное спасибо за качественную работу и терпение. Работу выполнил отлично и в срок. На протяжении работы приходилось вносить изменения, переделывать детали. Не услышал с его стороны ни одной жалобы. Человек реально работает. Обратная связь почти мгновенная, если не успевает или занят, предупреждает об этом. Не пропадает, как некоторые. Рекомендую сотрудничество с Георгием. В дальнейшем планирую и сам с ним сотрудничать. Спасибо.
С Анатолием приятно работать. Отличное понимание предмета, техническая грамотность, своевременная и щедрая оплата.

Заявки фрилансеров

Chirok
37 лет
11 лет в сервисе
Был
18 дней назад
11 лет назад
#1

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