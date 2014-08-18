Нужно вставить прилавок в фотографию просто для демонстрации, где будет расположен прилавок, без учета мелочей и деталей, качество, как в примере. Место установки прилавка обведены кругами Всего 6 фото ...
Нарисовать 10 иконок для сайта
1. Иконки должны 3-D, в векторе.
2. Иконки должны быть современными, с высокой детализацией
3. Иконки должны быть в едином стиле и гармонично вписываться в дизайн сайта
4. Желательно придерживаться одинаковых габаритных размеров (ширина/высота)
5. Названия иконок:
а) Замки дверные
б) Цилиндровые механизмы
в) Декоративные панели
г) Ручки дверные
д) Броненакладки на замки
е) Заготовки для ключей
ж) Дверная фурнитура
з) Комплектующие откатных ворот
и) Автоматика откатных ворот
к) Дверные доводчики
Желательно, чтобы иконки были масштабируемые без потери качества.
К заданию прикреплён сайт на котором видно, где они будут находится.
Победитель конкурса
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