Нарисовать 10 иконок для сайта

Георгий, огромное спасибо за качественную работу и терпение. Работу выполнил отлично и в срок. На протяжении работы приходилось вносить изменения, переделывать детали. Не услышал с его стороны ни одной жалобы. Человек реально работает. Обратная связь почти мгновенная, если не успевает или занят, предупреждает об этом. Не пропадает, как некоторые. Рекомендую сотрудничество с Георгием. В дальнейшем планирую и сам с ним сотрудничать. Спасибо.