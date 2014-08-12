Pixel_mail

Добрый день. Нам нужен дизайн-макет для баннера, с рекламой бетонного завода, который будет размещён при въезде в населённый пункт. Баннер односторонний. Прикрепляю файлы с "антидизайном" (хотя текст тот же). Сайт завода - www.esbeton.ru (дизайн сайта - ...
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безопасных платежей
- $30Наружная реклама40 заявокЗакрыт7 лет назад
- $250
Разработать новый дизайн макет и концепцию сайта www.perilaglavsnab.ru Требуется новая концептуальная идея, совмещающая в себе дизайн современных лендингов и большое количество контента. Требуется инновационная идея подачи информации стимулирующая прочитать заголовки и развернуть краткие блоки вчитываться ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт9 лет назад
- $200
1. Иконки должны 3-D, в векторе. 2. Иконки должны быть современными, с высокой детализацией 3. Иконки должны быть в едином стиле и гармонично вписываться в дизайн сайта 4. Желательно придерживаться одинаковых габаритных размеров (ширина/высота) 5. Названия иконок: а) Замки дверные б) ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$200
10 баллов
9 лет назад
С Анатолием приятно работать. Отличное понимание предмета, техническая грамотность, своевременная и щедрая оплата.
Ответный отзыв
Георгий, огромное спасибо за качественную работу и терпение. Работу выполнил отлично и в срок. На протяжении работы приходилось вносить изменения, переделывать детали. Не услышал с его стороны ни одной жалобы. Человек реально работает. Обратная связь почти мгновенная, если не успевает или занят, предупреждает об этом. Не пропадает, как некоторые. Рекомендую сотрудничество с Георгием. В дальнейшем планирую и сам с ним сотрудничать. Спасибо.