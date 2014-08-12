Pixel_mail

Анатолий Pixel_mail

 
44 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Дизайн баннера для наружки

    $30

    Добрый день. Нам нужен дизайн-макет для баннера, с рекламой бетонного завода, который будет размещён при въезде в населённый пункт. Баннер односторонний. Прикрепляю файлы с "антидизайном" (хотя текст тот же). Сайт завода - www.esbeton.ru (дизайн сайта - ...

    Дизайн сайта
    Наружная реклама40 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработать новый дизайн макет и концепцию сайта

    $250

    Разработать новый дизайн макет и концепцию сайта www.perilaglavsnab.ru Требуется новая концептуальная идея, совмещающая в себе дизайн современных лендингов и большое количество контента. Требуется инновационная идея подачи информации стимулирующая прочитать заголовки и развернуть краткие блоки вчитываться ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать 10 иконок для сайта

    $200

    1. Иконки должны 3-D, в векторе. 2. Иконки должны быть современными, с высокой детализацией 3. Иконки должны быть в едином стиле и гармонично вписываться в дизайн сайта 4. Желательно придерживаться одинаковых габаритных размеров (ширина/высота) 5. Названия иконок: а) Замки дверные б) ...

    Дизайн сайта
    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
Chirok
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать 10 иконок для сайта
С Анатолием приятно работать. Отличное понимание предмета, техническая грамотность, своевременная и щедрая оплата.
Георгий, огромное спасибо за качественную работу и терпение. Работу выполнил отлично и в срок. На протяжении работы приходилось вносить изменения, переделывать детали. Не услышал с его стороны ни одной жалобы. Человек реально работает. Обратная связь почти мгновенная, если не успевает или занят, предупреждает об этом. Не пропадает, как некоторые. Рекомендую сотрудничество с Георгием. В дальнейшем планирую и сам с ним сотрудничать. Спасибо.
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