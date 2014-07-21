Добрый день! Необходимо в псд (предоставлю) выглядит так http://joxi.ru/2i_RU4wyTJCwLjbB4C8 там по слоям много машинок нарисовать фон или скачать откуда то города и чтобы машинки на чем то стояли реалистично. Нарисовать ...
Логотип для стоматологического сервиса
Есть сервис поиска стоматологий http://stomaoffice.com.ua
Туда нужен логотип. Ассоциации - лечение зубов, стоматологии, поиск, каталог.
Прошу предложить варианты, стоимость работ, сроки и примеры.
Заявки фрилансеров
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