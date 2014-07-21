Сделать красивый фон города за машинами

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт11 заявок250 просмотров

Добрый день!

Необходимо в псд (предоставлю) выглядит так http://joxi.ru/2i_RU4wyTJCwLjbB4C8 там по слоям много машинок нарисовать фон или скачать откуда то города и чтобы машинки на чем то стояли реалистично.

Нарисовать под ними теньки

Задача срочная

11 лет назад
webteem
Сергей 
32 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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