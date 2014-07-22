Необходимо создать иконки для програмных продуктов

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт6 заявок188 просмотров

Есть три программных продукта, связанных с туризмом.

Необходимо присвоить им иконки, с которыми эти продукты увидят мир :)

Просьба откликнутся опытных дизайнеров. В первую очередь интересуют примеры похожих работ.

ps. Все детали в личку опишу.

11 лет назад
zakazchik_kiev
Иван Серый 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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