Необходимо создать иконки для програмных продуктов

Добрый день! Необходимо в псд (предоставлю) выглядит так http://joxi.ru/2i_RU4wyTJCwLjbB4C8 там по слоям много машинок нарисовать фон или скачать откуда то города и чтобы машинки на чем то стояли реалистично. Нарисовать ...