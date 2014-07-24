Требуется разработка иконок

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт8 заявок176 просмотров

Всем добрый день! Есть проект для разработчика иконок для сайта строительной компании.

Весь список иконок еще не согласован, но уже есть некоторые с которых нужно начать. Есть предпочтения по стилю, ракурсу и размеру.

На сайте будет блок с заголовком: "Мы можем построить любой дом, но рекомендуем строить по Канадской технологии из сип-панелей"

Под заголовком будет 7 иконок изображающих стены домов в разрезе из разных материалов (кирпича, дерева, сип-панелей, бетона, ракушняка и т.д.) на каждый материал по иконке.

Пожелания по стилю, ракурсу и размеру:

Нравится приятная матовость материалов, создается приятное ощущение материала. Также можно по заимствовать время дня, нравится как падают тени.

Что касается цифрового размера иконок – берем за основу размер подарков вконтакте, так же как и у них есть два размера, меньше и больше при нажатии, такой же уровень детализации нужен и нам.

Скорость работы сейчас очень важна, после качества конечно.

Если вы находитесь в Киеве и можете встретиться с нами, тогда обязательно укажите это.

Обязательно начинайте свое сообщение с +1, если вы не робот и не спамер.

11 лет назад
manager28
32 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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