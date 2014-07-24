1. Иконки должны 3-D, в векторе. 2. Иконки должны быть современными, с высокой детализацией 3. Иконки должны быть в едином стиле и гармонично вписываться в дизайн сайта 4. Желательно придерживаться одинаковых габаритных ...
Требуется разработка иконок
Всем добрый день! Есть проект для разработчика иконок для сайта строительной компании.
Весь список иконок еще не согласован, но уже есть некоторые с которых нужно начать. Есть предпочтения по стилю, ракурсу и размеру.
На сайте будет блок с заголовком: "Мы можем построить любой дом, но рекомендуем строить по Канадской технологии из сип-панелей"
Под заголовком будет 7 иконок изображающих стены домов в разрезе из разных материалов (кирпича, дерева, сип-панелей, бетона, ракушняка и т.д.) на каждый материал по иконке.
Пожелания по стилю, ракурсу и размеру:
Нравится приятная матовость материалов, создается приятное ощущение материала. Также можно по заимствовать время дня, нравится как падают тени.
Что касается цифрового размера иконок – берем за основу размер подарков вконтакте, так же как и у них есть два размера, меньше и больше при нажатии, такой же уровень детализации нужен и нам.
Скорость работы сейчас очень важна, после качества конечно.
Если вы находитесь в Киеве и можете встретиться с нами, тогда обязательно укажите это.
Обязательно начинайте свое сообщение с +1, если вы не робот и не спамер.
Заявки фрилансеров
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