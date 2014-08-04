Добрый день. я один из авторов браузерной онлайн игры Супернова. Ознакомиться с ней можно перейдя по ссылке http://alpha.supernovagame.ru/ Если лень регистрироваться, то можно войти в игру под логином и паролем test123 ...
Favicon для сайта
Нужно разработать фавикон для сайта http://villagrazia.ua. В готовых материалах сдать и иконку .ico, и исходник картинки.
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