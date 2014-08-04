Favicon для сайта

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$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен9 заявок217 просмотров

Нужно разработать фавикон для сайта http://villagrazia.ua. В готовых материалах сдать и иконку .ico, и исходник картинки.

11 лет назад
Talar
Алла 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

seduc178
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Спасибо за оперативную и качественную работу.
Спасибо еще за один проект. Все отлично. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

seduc178
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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