Разработать 8 разных дизайнов для 8 футболок с космонавтами Among Us (в атаче файл с восьмью цветами). Футболка - белая женская, модель должна быть похожей на ту, на которой футболки будут печататься (картинка ...
На вашем сайте мало посетителей и продаж? Я помогу вам изменить ситуацию!
Работаю в сфере SEO и интернет-маркетинга более шести лет. Своим опытом делюсь в личном блоге о продвижении сайтов - http://talar.com.ua.
Принимаю заказы на аудиты сайта. Обычный аудит у меня преследует цели:
• Повышение видимости сайта в поисковиках и увеличение органического трафика
• Увеличение конверсии сайта и подъем продаж
Для работы обязателен доступ к инструментам вебмастера от Google, Яндекс и статистике.
По итогу вы получите документ объемом 5-15 страниц с рекомендациями по внедрению изменений на сайте. По желанию заказчика рекомендации могут быть структурированы по важности и типам исполнителей (программисты, верстальщики, дизайнеры, контент-менеджеры, копирайтеры).
В аудите будут затронуты вопросы, связанные с:
- структурой сайта
- текстами
- юзабилити
- уровнем конверсии
- анализом трафика
- формированием доверия посетителей
- перелинковкой, мета-тегами и многим другим.
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