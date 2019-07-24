Talar

Алла Talar

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
SEO-аудиты и работа над повышением конверсии в интернет-магазинах

На вашем сайте мало посетителей и продаж? Я помогу вам изменить ситуацию!

Работаю в сфере SEO и интернет-маркетинга более шести лет. Своим опытом делюсь в личном блоге о продвижении сайтов - http://talar.com.ua.

Принимаю заказы на аудиты сайта. Обычный аудит у меня преследует цели:

• Повышение видимости сайта в поисковиках и увеличение органического трафика

• Увеличение конверсии сайта и подъем продаж

Для работы обязателен доступ к инструментам вебмастера от Google, Яндекс и статистике.

По итогу вы получите документ объемом 5-15 страниц с рекомендациями по внедрению изменений на сайте. По желанию заказчика рекомендации могут быть структурированы по важности и типам исполнителей (программисты, верстальщики, дизайнеры, контент-менеджеры, копирайтеры).

В аудите будут затронуты вопросы, связанные с:

- структурой сайта

- текстами

- юзабилити

- уровнем конверсии

- анализом трафика

- формированием доверия посетителей

- перелинковкой, мета-тегами и многим другим.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
7
безопасных платежей

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    Баннеры1 исполнитель
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    Логотипы и Знаки1 исполнитель
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    6 лет назад

  • Доработка сайта на Magento

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    Magento
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  • Решить проблему с качеством компрессии фотографий на Magento 1.9

    Задача - улучшить качество фото на страницах категорий и товаров на сайте villagrazia.ua. Сайт работает на Мадженто. Одни и те же фотографии мы грузим на мадженто и на prom.ua. Однако на проме они ...

    Magento
    Веб-программирование2 заявки
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  • Изменить старую игру под DOS

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    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Вырезать фон у товаров, 62 шт

    Нужно аккуратно вырезать скатерти на белый фон, всего 62 шт. Пример в приложении. Если на столе что-то стоит - вырезать вместе с этими предметами. Названия файлов не менять.

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  • Парсер интернет-магазина

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    9 лет назад

  • Установка Magento, шаблона, русификация и настройка

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    Magento
    Системы управления (CMS)2 заявки
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    10 лет назад

  • Логотип для интернет-магазина женских аксессуаров

    $80

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    Логотипы и Знаки35 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка корзины на Magento

    Сайт http://villagrazia.ua/. • Кнопку “обновить корзину” назвать “обновить количество” • Кнопка "вернуться к выбору товаров" - "продолжить покупки" • Удалить весь столбец, в котором ссылка “редактировать”, она не нужна • Там, где итоговая цена, поменять ...

    Magento
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка функционала сайта на Magento

    Сайт - http://villagrazia.ua Задачи: 1. Заголовок категории Нужна возможность задавать в админке h1 категории отдельно от того названия, которое выводится в выпадающем меню. 2. Основное меню ...

    Magento
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн сайта Atelieroom

    $850

    Список необходимых страниц: 1) Главная страница - 16.html 2) Страница категории товаров - 1.html 3) Страница товара - 18.html 4) Страница профиля юзера в кабинете - 9.html 5) Каталог специалистов ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров

VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
час назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Лого для компании (мебель для улицы, зонты уличные)
Рекомендую Аллу, как прекрасного заказчика! Спасибо за интересный конкурс.
Виктория разработала логотип согласно ТЗ, учла все пожелания и внедрила правки. Результатом очень довольны, спасибо!
Ответный отзыв
daiyk
43 года
8 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Разработать баннер
CSSWordPress
Хороший заказчик. Смело могу рекомендовать. С Аллой приятно работать, спокойно и объективно.
Александр выполнил задачу вовремя, умеет работать с замечаниями. Коммуникацией и качеством довольна.
Ответный отзыв
Caliope
47 лет
9 лет в сервисе
Была
час назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать 3 рисунка скатертей на столе
HTML
Рекомендую сотрудничество с Аллой. Исходники приняты быстро, всегда на обратной связи и оплата сразу после приема работы.
Работой Натальи очень довольна, все сделано красиво и согласно ТЗ. Рекомендую.
Ответный отзыв
Kindwolf
33 года
12 лет в сервисе
Был
час назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Логотип для магазина запчапстей
Благодарю за отличный конкурс) Хорошая коммуникация, быстрый выбор и оплата! Коллеги, рекомендую Аллу к сотрудничеству!
Замечательная работа, спасибо! Все пожелания учтены в краткие сроки.
Ответный отзыв
barsentiy
Арсентий 
41 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
$130
9 баллов
6 лет назад
Доработка сайта на Magento
Magento
Заплатили вовремя
Работа выполнена качественно, но общаться очень сложно - то Арсентий обвинял меня в задержке ответа на его сообщение (4 часа) и соответственно испорченном дне, то в том, что задача, которую он взялся выполнить, не сделана до него.. Обращаться порекомендую, только если у вас железные нервы.
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