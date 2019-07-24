SEO-аудиты и работа над повышением конверсии в интернет-магазинах

На вашем сайте мало посетителей и продаж? Я помогу вам изменить ситуацию!

Работаю в сфере SEO и интернет-маркетинга более шести лет. Своим опытом делюсь в личном блоге о продвижении сайтов - http://talar.com.ua.

Принимаю заказы на аудиты сайта. Обычный аудит у меня преследует цели:

• Повышение видимости сайта в поисковиках и увеличение органического трафика

• Увеличение конверсии сайта и подъем продаж

Для работы обязателен доступ к инструментам вебмастера от Google, Яндекс и статистике.

По итогу вы получите документ объемом 5-15 страниц с рекомендациями по внедрению изменений на сайте. По желанию заказчика рекомендации могут быть структурированы по важности и типам исполнителей (программисты, верстальщики, дизайнеры, контент-менеджеры, копирайтеры).

В аудите будут затронуты вопросы, связанные с:

- структурой сайта

- текстами

- юзабилити

- уровнем конверсии

- анализом трафика

- формированием доверия посетителей

- перелинковкой, мета-тегами и многим другим.