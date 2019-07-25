Yudgin88

Евгений Yudgin88

 
32 годаБеларусь/Минск
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
dido81
Иван 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$12
10 баллов
4 года назад
Доработка Wordpress
оперативно и качественно! Рекомендую
Четко поставленная задача, оперативная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Maxtsurka
Максим 
38 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
4 года назад
Нужно наладить синхронизацию остатков и цен на сайте WP с xml файла
профи, все круто
Всё отлично
Ответный отзыв
noymeet
Влад 
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
4 года назад
Создать блочное кэширование на сайте
Задание выполнено хорошо, без лишних слов, рекомендую.
Понятная постановка задачи, быстрая обратная связь, рад был сотрудничеству!
Ответный отзыв
Hiconix_job
40 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
4 года назад
Починить модуль для OpenCart
Выполненной работой очень доволен. Работа была выполнена раньше оговоренного срока. Евгений объяснил все тонкости работы модуля и даже помог с его установкой и настройкой.
Отличный заказчик, четкая задача, быстрая оплата! Рекомендую!
Ответный отзыв
Talar
Алла 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$60
9 баллов
4 года назад
Редиректы, canonical, мета-теги для сайта на Magento
Все необходимые задачи выполнены, замечания учтены и исправлены.
Отличный заказчик! Чётко написанное тз и быстрая оплата. Рекомендую!
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