Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
4 года назад
оперативно и качественно! Рекомендую
Ответный отзыв
Четко поставленная задача, оперативная оплата. Рекомендую!
$30
10 баллов
4 года назад
Ответный отзыв
Всё отлично
$30
10 баллов
4 года назад
Задание выполнено хорошо, без лишних слов, рекомендую.
Ответный отзыв
Понятная постановка задачи, быстрая обратная связь, рад был сотрудничеству!
$40
10 баллов
4 года назад
Выполненной работой очень доволен. Работа была выполнена раньше оговоренного срока. Евгений объяснил все тонкости работы модуля и даже помог с его установкой и настройкой.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкая задача, быстрая оплата! Рекомендую!
$60
9 баллов
4 года назад
Все необходимые задачи выполнены, замечания учтены и исправлены.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Чётко написанное тз и быстрая оплата. Рекомендую!