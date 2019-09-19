Создать блочное кэширование на сайте

Сайт работает на API youtube, без БД.

Нужно сделать блочное кэширование страниц на PHP для

контента

Не кэшировать

header

footer

перелинковку

Сейчас работает кэширование полностью всей страницы.

Кэш должен обновляться в том случае, если ЕСТЬ какой-то результат выдачи по API. Если API не работает, кэш не должен обновляться, должна быть какая-то проверка.

Движок сайта простой, написан на php. Для установки нужно залить все файлы в папку. Требования на сервере PHP 5.x, cURL. Подробное ТЗ вышлем.