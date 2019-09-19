Создать блочное кэширование на сайте

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Завершен3 заявки163 просмотра

Сайт работает на API youtube, без БД.

Нужно сделать блочное кэширование страниц на PHP для

  • контента
Не кэшировать

  • header
  • footer
  • перелинковку
Сейчас работает кэширование полностью всей страницы.

Кэш должен обновляться в том случае, если ЕСТЬ какой-то результат выдачи по API.  Если API не работает, кэш не должен обновляться, должна быть какая-то проверка.

Движок сайта простой, написан на php. Для установки нужно залить все файлы в папку. Требования на сервере PHP 5.x, cURL. Подробное ТЗ вышлем.

PHP
6 лет назад
noymeet
Влад 
34 года
13 лет в сервисе
Был
17 дней назад

Выбранный исполнитель

Yudgin88
Евгений 
33 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$30
2 дня
Escrow
Задание выполнено хорошо, без лишних слов, рекомендую.
Понятная постановка задачи, быстрая обратная связь, рад был сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Yudgin88
Евгений 
33 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад