Добрый день Нужно создать сайт для удаленной работы (не фриланс биржа), которая позволяет сотрудникам зарабатывать процент с продаж партнерских продуктов. ТЗ https://www.figma.com/file/2UtNr19ydMfnQrFoToco8B/Avail?node-id=283%3A313
Поставить модули на битрикс
Требуется установить модули по доставке CDEK и БОКСБЕРИ просчет + добавить модуль покупки яндекс деньгами.
Сам сайт:
https://next.aspro-demo.ru/catalog/avtoelektronika/gps_navigatory/
Пишите вашу цену и опыт работы с этими модулями.
Заявки фрилансеров
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