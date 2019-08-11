Поставить модули на битрикс

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Закрыт3 заявки196 просмотров

Требуется установить модули по доставке CDEK и БОКСБЕРИ просчет + добавить модуль покупки яндекс деньгами.

Сам сайт:

https://next.aspro-demo.ru/catalog/avtoelektronika/gps_navigatory/

Пишите вашу цену и опыт работы с этими модулями.

6 лет назад
sliak
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров