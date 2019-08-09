Восстановить работу проекта VUE+Laravel

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок219 просмотров

Добрый вечер уважаемые программисты!)

Программист делавший проект занят ближайшие пару дней.

Требуется поднять проект на VUE + Laravel.

Нужен человек хорошо разбирающийся в данных технологиях.

Проект срочный!)

LaravelVue.js
6 лет назад
freelanseeer_ua
Александр 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад

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