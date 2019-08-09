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OcStore 2.3.0.2.3|Редирект utm меток c главной и обычных страниц
Прошу оценить стоимость и сроки.
Сайт:
url: "https://canapeclub-mirror.dev-0092.whitebx.ru"
username: "w"
password: "w"
Движок:
ocStore 2.3.0.2.3
Задание:
Необходимо исправить некорректный редирект, происходящий при наличии utm меток в url. Например:
На страницах
$ curl -skIL "https://canapeclub.ru/?utm_source=market&utm_medium=cpc"|grep -E 'Location|HTTP'
HTTP/1.1 302 Found
Location: https://canapeclub.ru/?utm_source=market&utm_medium=cpc?utm_source=market&utm_medium=cpc
HTTP/1.1 302 Found
Location: https://canapeclub.ru/?utm_source=market&utm_medium=cpc?utm_source=market&utm_medium=cpc?utm_source=market&utm_medium=cpc
HTTP/1.1 302 Found
Location: https://canapeclub.ru/?utm_source=market&utm_medium=cpc?utm_source=market&utm_medium=cpc?utm_source=market&utm_medium=cpc?utm_source=market&utm_medium=cpc
...
На главной:
$ curl -skIL "https://canapeclub.ru/special/?utm_source=market&utm_medium=cpc"|grep -E 'Location|HTTP'
HTTP/1.1 302 Found
Location: https://canapeclub.ru/special/?utm_source=market&utm_medium=cpc?utm_source=market&utm_medium=cpc
HTTP/1.1 302 Found
Location: https://canapeclub.ru/special/?utm_source=market&utm_medium=cpc?utm_source=market&utm_medium=cpc?utm_source=market&utm_medium=cpc
HTTP/1.1 302 Found
Location: https://canapeclub.ru/special/?utm_source=market&utm_medium=cpc?utm_source=market&utm_medium=cpc?utm_source=market&utm_medium=cpc?utm_source=market&utm_medium=cpc
...
Подробнее:
1.
Если по базовому url происходит редирект не связанный с наличием utm-меток, то он должен сохранять их.
Например если по базовому url есть редирект:
$ curl -skIL "https://canapeclub.ru/special"|grep -E 'Location|HTTP'
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Location: https://canapeclub.ru/special/
HTTP/1.1 200 OK
то этот редирект должен происходить с сохранением utm-меток:
$ curl -skIL "https://canapeclub.ru/special?utm_source=market&utm_medium=cpc"|grep -E 'Location|HTTP'
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Location: https://canapeclub.ru/special/?utm_source=market&utm_medium=cpc
HTTP/1.1 200 OK
2.
Статус-код редиректов должен быть сменен с 302
$ curl -skIL "https://canapeclub.ru/salad/light/salat-grecheskii-2/?utm_source=market&utm_medium=cpc"|grep -E 'Location|HTTP'
HTTP/1.1 302 Found
...
на 301:
$ curl -skIL "https://canapeclub.ru/salad/light/salat-grecheskii-2/?utm_source=market&utm_medium=cpc"|grep -E 'Location|HTTP'
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
...
3.
Редиректы должны исправно работать:
3.1.
На главной странице
curl -skIL "https://canapeclub.ru/?utm_source=market&utm_medium=cpc&utm_campaign=1&utm_content=2&utm_term=3"|grep -E 'Location|HTTP'
HTTP/1.1 200 OK
3.2.
На внутренних страницах
$ curl -skIL "https://canapeclub.ru/bonusnaya-sistema/?utm_source=market&utm_medium=cpc&utm_campaign=1&utm_content=2&utm_term=3"|grep -E 'Location|HTTP'
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Location: https://canapeclub.ru/bonusnaya-sistema?utm_source=market&utm_medium=cpc&utm_campaign=1&utm_content=2&utm_term=3
HTTP/1.1 200 OK
$ curl -skIL "https://canapeclub.ru/special?utm_source=market&utm_medium=cpc&utm_campaign=1&utm_content=2&utm_term=3"|grep -E 'Location|HTTP'
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Location: https://canapeclub.ru/special/?utm_source=market&utm_medium=cpc&utm_campaign=1&utm_content=2&utm_term=3
HTTP/1.1 200 OK
3.3.
На страницах категорий
$ curl -skIL "https://canapeclub.ru/buffet-sets?utm_source=market&utm_medium=cpc&utm_campaign=1&utm_content=2&utm_term=3"|grep -E 'Location|HTTP'
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Location: https://canapeclub.ru/buffet-sets/?utm_source=market&utm_medium=cpc&utm_campaign=1&utm_content=2&utm_term=3
HTTP/1.1 200 OK
3.4.
На страницах товаров
$ curl -skIL "https://canapeclub.ru/salad/light/salat-grecheskii-2/?utm_source=market&utm_medium=cpc"|grep -E 'Location|HTTP'
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Location: https://canapeclub.ru/salad/light/salat-grecheskii-2?utm_source=market&utm_medium=cpc
HTTP/1.1 200 OK
4.
Работы ведутся на тестовом сервере, после того как всё готово, нужно будет перенести сделанное на основной сайт.
Особенности:
G.
Выполнение данной задачи не должно сломать какой-либо другой функционал. Если в процессе работы вы что-то сломаете, то исправление
поломки осуществляется вами безвозмездно.
H.
Задача должна быть выполнена в том конечном виде, который описан в ТЗ. Варианты с "оно в принципе готово, просто зайдите туда-то, нажмите
то-то, затем ещё туда и туда и вот сюда" крайне не приветствуются.
Закладывайте это дополнительно в стоимость задачи.
I.
Работы ведутся на тестовом сервере, после того как всё готово, нужно будет перенести сделанное на основной сайт.
Пожалуйста оцените стоимость и сроки выполнения.
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