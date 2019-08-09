OcStore 2.3.0.2.3|Редирект utm меток c главной и обычных страниц

Прошу оценить стоимость и сроки.

Сайт:

url: "https://canapeclub-mirror.dev-0092.whitebx.ru"

username: "w"

password: "w"

Движок:

ocStore 2.3.0.2.3

Задание:

Необходимо исправить некорректный редирект, происходящий при наличии utm меток в url. Например:

На страницах

$ curl -skIL "https://canapeclub.ru/?utm_source=market&utm_medium=cpc"|grep -E 'Location|HTTP'

HTTP/1.1 302 Found

Location: https://canapeclub.ru/?utm_source=market&utm_medium=cpc?utm_source=market&utm_medium=cpc

HTTP/1.1 302 Found

Location: https://canapeclub.ru/?utm_source=market&utm_medium=cpc?utm_source=market&utm_medium=cpc?utm_source=market&utm_medium=cpc

HTTP/1.1 302 Found

Location: https://canapeclub.ru/?utm_source=market&utm_medium=cpc?utm_source=market&utm_medium=cpc?utm_source=market&utm_medium=cpc?utm_source=market&utm_medium=cpc

...

На главной:

$ curl -skIL "https://canapeclub.ru/special/?utm_source=market&utm_medium=cpc"|grep -E 'Location|HTTP'

HTTP/1.1 302 Found

Location: https://canapeclub.ru/special/?utm_source=market&utm_medium=cpc?utm_source=market&utm_medium=cpc

HTTP/1.1 302 Found

Location: https://canapeclub.ru/special/?utm_source=market&utm_medium=cpc?utm_source=market&utm_medium=cpc?utm_source=market&utm_medium=cpc

HTTP/1.1 302 Found

Location: https://canapeclub.ru/special/?utm_source=market&utm_medium=cpc?utm_source=market&utm_medium=cpc?utm_source=market&utm_medium=cpc?utm_source=market&utm_medium=cpc

...

Подробнее:

1.

Если по базовому url происходит редирект не связанный с наличием utm-меток, то он должен сохранять их.

Например если по базовому url есть редирект:

$ curl -skIL "https://canapeclub.ru/special"|grep -E 'Location|HTTP'

HTTP/1.1 301 Moved Permanently

Location: https://canapeclub.ru/special/

HTTP/1.1 200 OK

то этот редирект должен происходить с сохранением utm-меток:

$ curl -skIL "https://canapeclub.ru/special?utm_source=market&utm_medium=cpc"|grep -E 'Location|HTTP'

HTTP/1.1 301 Moved Permanently

Location: https://canapeclub.ru/special/?utm_source=market&utm_medium=cpc

HTTP/1.1 200 OK

2.

Статус-код редиректов должен быть сменен с 302

$ curl -skIL "https://canapeclub.ru/salad/light/salat-grecheskii-2/?utm_source=market&utm_medium=cpc"|grep -E 'Location|HTTP'

HTTP/1.1 302 Found

...

на 301:

$ curl -skIL "https://canapeclub.ru/salad/light/salat-grecheskii-2/?utm_source=market&utm_medium=cpc"|grep -E 'Location|HTTP'

HTTP/1.1 301 Moved Permanently

...

3.

Редиректы должны исправно работать:

3.1.

На главной странице

curl -skIL "https://canapeclub.ru/?utm_source=market&utm_medium=cpc&utm_campaign=1&utm_content=2&utm_term=3"|grep -E 'Location|HTTP'

HTTP/1.1 200 OK

3.2.

На внутренних страницах

$ curl -skIL "https://canapeclub.ru/bonusnaya-sistema/?utm_source=market&utm_medium=cpc&utm_campaign=1&utm_content=2&utm_term=3"|grep -E 'Location|HTTP'

HTTP/1.1 301 Moved Permanently

Location: https://canapeclub.ru/bonusnaya-sistema?utm_source=market&utm_medium=cpc&utm_campaign=1&utm_content=2&utm_term=3

HTTP/1.1 200 OK

$ curl -skIL "https://canapeclub.ru/special?utm_source=market&utm_medium=cpc&utm_campaign=1&utm_content=2&utm_term=3"|grep -E 'Location|HTTP'

HTTP/1.1 301 Moved Permanently

Location: https://canapeclub.ru/special/?utm_source=market&utm_medium=cpc&utm_campaign=1&utm_content=2&utm_term=3

HTTP/1.1 200 OK

3.3.

На страницах категорий

$ curl -skIL "https://canapeclub.ru/buffet-sets?utm_source=market&utm_medium=cpc&utm_campaign=1&utm_content=2&utm_term=3"|grep -E 'Location|HTTP'

HTTP/1.1 301 Moved Permanently

Location: https://canapeclub.ru/buffet-sets/?utm_source=market&utm_medium=cpc&utm_campaign=1&utm_content=2&utm_term=3

HTTP/1.1 200 OK

3.4.

На страницах товаров

$ curl -skIL "https://canapeclub.ru/salad/light/salat-grecheskii-2/?utm_source=market&utm_medium=cpc"|grep -E 'Location|HTTP'

HTTP/1.1 301 Moved Permanently

Location: https://canapeclub.ru/salad/light/salat-grecheskii-2?utm_source=market&utm_medium=cpc

HTTP/1.1 200 OK

4.

Работы ведутся на тестовом сервере, после того как всё готово, нужно будет перенести сделанное на основной сайт.

Особенности:

G.

Выполнение данной задачи не должно сломать какой-либо другой функционал. Если в процессе работы вы что-то сломаете, то исправление

поломки осуществляется вами безвозмездно.

H.

Задача должна быть выполнена в том конечном виде, который описан в ТЗ. Варианты с "оно в принципе готово, просто зайдите туда-то, нажмите

то-то, затем ещё туда и туда и вот сюда" крайне не приветствуются.

Закладывайте это дополнительно в стоимость задачи.

I.

Работы ведутся на тестовом сервере, после того как всё готово, нужно будет перенести сделанное на основной сайт.

Пожалуйста оцените стоимость и сроки выполнения.