Задача на Python

  1. Биржа фриланса
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Закрыт5 заявок184 просмотра

Нужно выполнить задание на python с помощью библиотек tenserflow и keras

есть примеры кода и датасет

подробности при общении

Python
6 лет назад
lexluthor01
Алексей 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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