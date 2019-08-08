Создание Личного кабинета для сайта на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок190 просмотров

Добрый день!

Необходимо внести доработки на сайт на WP.

Есть готовый сайт на WP, необходимо создать личный кабинет на основе дизайн макета, со следующими функциями:

1. Авторизация/регистрация;

2. Оплата;

3. Домашнее задание (поймете по дизайн макету);

4. API - статистику, кто какие курсы, лекцци просмотрел, загрузку файлов(домашних заданий);

5. Сохранение данных пользователей по прогрессу обучения;

6. Подключение облачного хранилища для видео.

Интересуют сроки и стоимость работ.

Ссылка на дизайн макет: https://www.behance.net/gallery/70646741/zhurkamurka-shkola-zhurnalistiki

WordPress
6 лет назад
guest_15653375843586
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Выбранный исполнитель

alae_del
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6 лет назад
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alae_del
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
114 отзывов(-1)
6 лет назад