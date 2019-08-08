Сайт сделан на последней версии OpenCart, покупался лицензионный модуль (есть даже тех. поддержка от разработчиков-создателей) https://www.purpletreesoftware.com/multi-vendor-marketplace-opencart.html , имеется также инструкция по его применению. Нужно настроить этот модуль по инструкции и отредактировать некоторые его части. Работа только ...
Создание Личного кабинета для сайта на WP
Добрый день!
Необходимо внести доработки на сайт на WP.
Есть готовый сайт на WP, необходимо создать личный кабинет на основе дизайн макета, со следующими функциями:
1. Авторизация/регистрация;
2. Оплата;
3. Домашнее задание (поймете по дизайн макету);
4. API - статистику, кто какие курсы, лекцци просмотрел, загрузку файлов(домашних заданий);
5. Сохранение данных пользователей по прогрессу обучения;
6. Подключение облачного хранилища для видео.
Интересуют сроки и стоимость работ.
Ссылка на дизайн макет: https://www.behance.net/gallery/70646741/zhurkamurka-shkola-zhurnalistiki
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