Настроить модуль на сайте OpenCart

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок242 просмотра

Сайт сделан на последней версии OpenCart, покупался лицензионный модуль (есть даже тех. поддержка от разработчиков-создателей) https://www.purpletreesoftware.com/multi-vendor-marketplace-opencart.html , имеется также инструкция по его применению. Нужно настроить этот модуль по инструкции и отредактировать некоторые его части. Работа только по БС. Оставляйте свои контакты, желательно тг.

Opencart
6 лет назад
guest_1564352269596
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров