Внедрение фильтров на сайт WordPress

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ТЗ на внедрение фильтров на сайт interior-design.pro

Необходимо создать множественный фильтр на сайте.

Необходимо реструктурировать рубрики в фильтр. 

Пример фильтра можно посмотреть на сайте https://beadstree.ru:

 

 

Структуру фильтров взять отсюда - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I4rPsSBRtk9SRCB6bxX_EoEKHffATvV4TEoJi2jiqWM/edit#gid=0

 

Необходимо сделать так, чтобы можно было выбрать множественноезначение. 

Например Спальня в синем цвете в стиле Лофт или Кантри. Таким образом врезультате будут все статьи, которые помечены признаком Спальня, Синий, Лофт

или Кантри.

 

Дополнительные требования:

  • Необходимо сделать сами фильтры аккордеоном:
  • В случае выбора одного или нескольких признаков в первом фильтре, во втором

    фильтре должны оставаться активными лишь те признаки, которым

    соответствуют отобранные в первом фильтре страницы. Например, если при

    выборе признака Кафе в фильтре “Нежилое”, нет статей Кафе синего цвета, то

    признак Синий становится неактивным.

  • Для каждого признака каждого фильтра должен быть ЧПУ, возможность

    • редактирования текста, тегов и h1 независимо друг от друга.

  • Должна быть возможность реализации title и description по маскам для каждого типа

    • фильтра. Например для типа Цвет можно задать свои маски title и

    description, для типа Стиль - свои.

  • Для страниц пагинации - должна быть реализована уникализация title путем

    • добавления порядкового номера страницы пагинации. Например, Страница 1,

    Страница 2, и т.д.

  • Для страниц пагинации, начиная со второй страницы, не должен выводиться текст.
  • Для страниц пагинации у страниц, начиная со 2, description оставить пустым.
  • Для страниц пагинации должен быть настроен каноникал на первую страницу.
  • Фильтр должен быть реализован для всех четырех языков. Переводы фильтров и

    • признаков к ним - предоставим. Для каждого языка фильтр на своем языке

    соответственно.

  • Можно добавлять новые фильтры и признаки к ним вручную из админки.
  • Фильтр планируется разместить над портфолио. Крайне желательно реализовать вывод

    • фильтра через виджеты вордпресса.

ТЗ на внедрение фильтров на сайт interior-design.pro

Необходимо создать множественный фильтр на сайте.

Необходимо реструктурировать рубрики в фильтр. 

Пример фильтра можно посмотреть на сайте https://beadstree.ru:

 

 

Структуру фильтров взять отсюда - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I4rPsSBRtk9SRCB6bxX_EoEKHffATvV4TEoJi2jiqWM/edit#gid=0

 

Необходимо сделать так, чтобы можно было выбрать множественноезначение. 

Например Спальня в синем цвете в стиле Лофт или Кантри. Таким образом врезультате будут все статьи, которые помечены признаком Спальня, Синий, Лофт

или Кантри.

 

Дополнительные требования:

  • Необходимо сделать сами фильтры аккордеоном:
  • В случае выбора одного или нескольких признаков в первом фильтре, во втором

    фильтре должны оставаться активными лишь те признаки, которым

    соответствуют отобранные в первом фильтре страницы. Например, если при

    выборе признака Кафе в фильтре “Нежилое”, нет статей Кафе синего цвета, то

    признак Синий становится неактивным.

  • Для каждого признака каждого фильтра должен быть ЧПУ, возможность

    • редактирования текста, тегов и h1 независимо друг от друга.

  • Должна быть возможность реализации title и description по маскам для каждого типа

    • фильтра. Например для типа Цвет можно задать свои маски title и

    description, для типа Стиль - свои.

  • Для страниц пагинации - должна быть реализована уникализация title путем

    • добавления порядкового номера страницы пагинации. Например, Страница 1,

    Страница 2, и т.д.

  • Для страниц пагинации, начиная со второй страницы, не должен выводиться текст.
  • Для страниц пагинации у страниц, начиная со 2, description оставить пустым.
  • Для страниц пагинации должен быть настроен каноникал на первую страницу.
  • Фильтр должен быть реализован для всех четырех языков. Переводы фильтров и

    • признаков к ним - предоставим. Для каждого языка фильтр на своем языке

    соответственно.

  • Можно добавлять новые фильтры и признаки к ним вручную из админки.
  • Фильтр планируется разместить над портфолио. Крайне желательно реализовать вывод

    • фильтра через виджеты вордпресса.

WordPress
6 лет назад
kopenko
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов(-1)

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