Внедрение фильтров на сайт WordPress

ТЗ на внедрение фильтров на сайт interior-design.pro

Необходимо создать множественный фильтр на сайте.

Необходимо реструктурировать рубрики в фильтр.

Пример фильтра можно посмотреть на сайте https://beadstree.ru:

Структуру фильтров взять отсюда - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I4rPsSBRtk9SRCB6bxX_EoEKHffATvV4TEoJi2jiqWM/edit#gid=0

Необходимо сделать так, чтобы можно было выбрать множественноезначение.

Например Спальня в синем цвете в стиле Лофт или Кантри. Таким образом врезультате будут все статьи, которые помечены признаком Спальня, Синий, Лофт

или Кантри.

Дополнительные требования:

Необходимо сделать сами фильтры аккордеоном:

В случае выбора одного или нескольких признаков в первом фильтре, во втором фильтре должны оставаться активными лишь те признаки, которым соответствуют отобранные в первом фильтре страницы. Например, если при выборе признака Кафе в фильтре “Нежилое”, нет статей Кафе синего цвета, то признак Синий становится неактивным.

Для каждого признака каждого фильтра должен быть ЧПУ, возможность

редактирования текста, тегов и h1 независимо друг от друга. Должна быть возможность реализации title и description по маскам для каждого типа

фильтра. Например для типа Цвет можно задать свои маски title и description, для типа Стиль - свои. Для страниц пагинации - должна быть реализована уникализация title путем

добавления порядкового номера страницы пагинации. Например, Страница 1, Страница 2, и т.д. Для страниц пагинации, начиная со второй страницы, не должен выводиться текст.

Для страниц пагинации у страниц, начиная со 2, description оставить пустым.

Для страниц пагинации должен быть настроен каноникал на первую страницу.

Фильтр должен быть реализован для всех четырех языков. Переводы фильтров и

признаков к ним - предоставим. Для каждого языка фильтр на своем языке соответственно. Можно добавлять новые фильтры и признаки к ним вручную из админки.

Фильтр планируется разместить над портфолио. Крайне желательно реализовать вывод фильтра через виджеты вордпресса.

ТЗ на внедрение фильтров на сайт interior-design.pro

Необходимо создать множественный фильтр на сайте.

Необходимо реструктурировать рубрики в фильтр.

Пример фильтра можно посмотреть на сайте https://beadstree.ru:

Структуру фильтров взять отсюда - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I4rPsSBRtk9SRCB6bxX_EoEKHffATvV4TEoJi2jiqWM/edit#gid=0

Необходимо сделать так, чтобы можно было выбрать множественноезначение.

Например Спальня в синем цвете в стиле Лофт или Кантри. Таким образом врезультате будут все статьи, которые помечены признаком Спальня, Синий, Лофт

или Кантри.

Дополнительные требования:

Необходимо сделать сами фильтры аккордеоном: