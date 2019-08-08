Здравствуйте. Мы занимаемся продажей билетов на viagogo.com На этом сайте продают также и другие продавцы. Когда мы выставляем свой билет на продажу по какому-либо концерту, мы участвуем в конкуренции (топе) ...
Внедрение фильтров на сайт WordPress
ТЗ на внедрение фильтров на сайт interior-design.pro
Необходимо создать множественный фильтр на сайте.
Необходимо реструктурировать рубрики в фильтр.
Пример фильтра можно посмотреть на сайте https://beadstree.ru:
Структуру фильтров взять отсюда - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I4rPsSBRtk9SRCB6bxX_EoEKHffATvV4TEoJi2jiqWM/edit#gid=0
Необходимо сделать так, чтобы можно было выбрать множественноезначение.
Например Спальня в синем цвете в стиле Лофт или Кантри. Таким образом врезультате будут все статьи, которые помечены признаком Спальня, Синий, Лофт
или Кантри.
Дополнительные требования:
- Необходимо сделать сами фильтры аккордеоном:
- В случае выбора одного или нескольких признаков в первом фильтре, во втором
фильтре должны оставаться активными лишь те признаки, которым
соответствуют отобранные в первом фильтре страницы. Например, если при
выборе признака Кафе в фильтре “Нежилое”, нет статей Кафе синего цвета, то
признак Синий становится неактивным.
- Для каждого признака каждого фильтра должен быть ЧПУ, возможность
- Должна быть возможность реализации title и description по маскам для каждого типа
- Для страниц пагинации - должна быть реализована уникализация title путем
- Для страниц пагинации, начиная со второй страницы, не должен выводиться текст.
- Для страниц пагинации у страниц, начиная со 2, description оставить пустым.
- Для страниц пагинации должен быть настроен каноникал на первую страницу.
- Фильтр должен быть реализован для всех четырех языков. Переводы фильтров и
- Можно добавлять новые фильтры и признаки к ним вручную из админки.
- Фильтр планируется разместить над портфолио. Крайне желательно реализовать вывод
редактирования текста, тегов и h1 независимо друг от друга.
фильтра. Например для типа Цвет можно задать свои маски title и
description, для типа Стиль - свои.
добавления порядкового номера страницы пагинации. Например, Страница 1,
Страница 2, и т.д.
признаков к ним - предоставим. Для каждого языка фильтр на своем языке
соответственно.
фильтра через виджеты вордпресса.
Необходимо создать множественный фильтр на сайте.
Необходимо реструктурировать рубрики в фильтр.
Пример фильтра можно посмотреть на сайте https://beadstree.ru:
Структуру фильтров взять отсюда - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I4rPsSBRtk9SRCB6bxX_EoEKHffATvV4TEoJi2jiqWM/edit#gid=0
Необходимо сделать так, чтобы можно было выбрать множественноезначение.
Например Спальня в синем цвете в стиле Лофт или Кантри. Таким образом врезультате будут все статьи, которые помечены признаком Спальня, Синий, Лофт
или Кантри.
Дополнительные требования:
- Необходимо сделать сами фильтры аккордеоном:
- В случае выбора одного или нескольких признаков в первом фильтре, во втором
фильтре должны оставаться активными лишь те признаки, которым
соответствуют отобранные в первом фильтре страницы. Например, если при
выборе признака Кафе в фильтре “Нежилое”, нет статей Кафе синего цвета, то
признак Синий становится неактивным.
- Для каждого признака каждого фильтра должен быть ЧПУ, возможность
- Должна быть возможность реализации title и description по маскам для каждого типа
- Для страниц пагинации - должна быть реализована уникализация title путем
- Для страниц пагинации, начиная со второй страницы, не должен выводиться текст.
- Для страниц пагинации у страниц, начиная со 2, description оставить пустым.
- Для страниц пагинации должен быть настроен каноникал на первую страницу.
- Фильтр должен быть реализован для всех четырех языков. Переводы фильтров и
- Можно добавлять новые фильтры и признаки к ним вручную из админки.
- Фильтр планируется разместить над портфолио. Крайне желательно реализовать вывод
редактирования текста, тегов и h1 независимо друг от друга.
фильтра. Например для типа Цвет можно задать свои маски title и
description, для типа Стиль - свои.
добавления порядкового номера страницы пагинации. Например, Страница 1,
Страница 2, и т.д.
признаков к ним - предоставим. Для каждого языка фильтр на своем языке
соответственно.
фильтра через виджеты вордпресса.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование13 заявокЗакрыт6 лет назад
- $80
Здравствуйте, игра по типу https://legbk.com, на чистом php 5.4(без фреймворков и т.д.). Подготовили несложные правки: 1) После боя нельзя напасть на игрока повторно если он не нажмет кнопку "Вернутся" ...Закрыт6 лет назад
сделать всплывающие окно на сайте "Узнать цены", человек вбивает свои контакты, а потом ему высвечивается, спасибо, мы вам позвоним. Сайт сам на вордпресс.Завершен6 лет назад
Требуется опытный программист для реализации задачи (см. ниже) При отклике на задачу сразу пишите стоимость и сроки и возникающие вопросы Задача: Интегрировать на сайт возможность выбора варианта пункта ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Доработать сайт https://r-torrent.com на WordPress согласно ТЗ и макетам до 100% соответствия, как верстки так и программой части. Макеты в формате XD. После оценки ТЗ, от Вас нужны цены и сроки. Если разрабатывали подобный ...Закрыт6 лет назад
Добрый день, Требуется разработать админку приложения с API для скачивания дополнительного контента пользователями. К примеру, скачать аудиозаписи, скачать перевод и тп. Контент в админку должен загружаться через импорт csv файла. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
CRM система эта https://codecanyon.net/item/perfex-powerful-open-source-crm/14013737 (есть live demo) 1) Нужно в разделе задачи (/admin/tasks) добавить проверку. Отображать только те задачи, которые не находятся в проектах с статусом "project_status_5" (проекты которые не активны). ...Завершен6 лет назад
На сайте необходимо разместить тарифный калькулятор. Техническое задание во вложении. Сайт создан на drupal.Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт — cnrg-oil.ru, на 1C Bitrix Есть аккаунты Edost и Яндекс Кассы, с настроенными реквизитами. Необходимо запилить их на сайт.Завершен6 лет назад
Здравствуйте, нужен опытный программист с опытом, для генерации PDF/X−1a файла, из конструктора скажем для визиток. Суть в чем, есть конструктор визиток, по итогу нужно из него получать файл в формате PDF/X−1a чтобы ...Закрыт6 лет назад