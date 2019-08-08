Здравствуйте. Мы занимаемся продажей билетов на viagogo.com На этом сайте продают также и другие продавцы. Когда мы выставляем свой билет на продажу по какому-либо концерту, мы участвуем в конкуренции (топе) ...
Доработка сайта на WordPress
Доработать сайт https://r-torrent.com на WordPress согласно ТЗ и макетам до 100% соответствия, как верстки так и программой части. Макеты в формате XD.
После оценки ТЗ, от Вас нужны цены и сроки. Если разрабатывали подобный функционал или проекты, присылайте ссылки.
Ссылка на основное ТЗ:
https://docs.google.com/document/d/1aGWPPg4HIXDlePJsGyqKWBeSOJhMYw6SN6gCwRWkjm8/edit#heading=h.1lasox3fd0dt
Ссылка на ТЗ с доработками:
https://docs.google.com/document/d/1sdnBO-UOqecB0U2DB3ez-DKxSYGUG59EBBf0W_h72nI/edit#
Ссылка на макет:
https://xd.adobe.com/view/9de548a0-1b8d-4d2e-6e9b-798833dbbaec-ebd4/?fullscreen
Заявки фрилансеров
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