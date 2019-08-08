Доработка сайта на WordPress

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Закрыт1 заявка159 просмотров

Доработать сайт https://r-torrent.com  на WordPress согласно ТЗ и макетам  до 100% соответствия, как верстки так и программой части. Макеты в формате XD.  

После оценки ТЗ, от Вас нужны цены и сроки. Если разрабатывали подобный функционал или проекты, присылайте ссылки.

Ссылка на основное ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1aGWPPg4HIXDlePJsGyqKWBeSOJhMYw6SN6gCwRWkjm8/edit#heading=h.1lasox3fd0dt

Ссылка на ТЗ с доработками:

https://docs.google.com/document/d/1sdnBO-UOqecB0U2DB3ez-DKxSYGUG59EBBf0W_h72nI/edit#

Ссылка на макет:

https://xd.adobe.com/view/9de548a0-1b8d-4d2e-6e9b-798833dbbaec-ebd4/?fullscreen

WordPress
6 лет назад
aleks79001
Александр 
34 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров