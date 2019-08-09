Добрый день! http://dverigrad.com Несколько месяцев назад мы озадачились созданием сайта по продаже дверей в Москве и области. Все шло по плану до тех пор, пока человек, ответственный за верстку и программирование, ...
Сделать небольшие правки в CRM системе
CRM система эта https://codecanyon.net/item/perfex-powerful-open-source-crm/14013737 (есть live demo)
1) Нужно в разделе задачи (/admin/tasks) добавить проверку. Отображать только те задачи, которые не находятся в проектах с статусом "project_status_5" (проекты которые не активны).
2) При переходе в любой проект показывается изначально вкладка active "Обзор проекта", нужно изменить что бы первой показывалась вкладка "Задачи" (более подробно смогу показать после на примере).
3) В разделе задачи нужно убрать кнопку массовые действия и checkbox в строках
CRM установлена у меня на сервере, нужно выполнить правки сразу на нем. Пока что 3 задачи нужно решить, возможно еще обращусь через время за доп. плату повторно.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Аналог wmsn.biz с моими доработками. Только пост оплата, можно частями поэтапно. Оставляйте свою телегу и примерную цену. Обсудим.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
На сайте необходимо разместить тарифный калькулятор. Техническое задание во вложении. Сайт создан на drupal.Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт — cnrg-oil.ru, на 1C Bitrix Есть аккаунты Edost и Яндекс Кассы, с настроенными реквизитами. Необходимо запилить их на сайт.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте, нужен опытный программист с опытом, для генерации PDF/X−1a файла, из конструктора скажем для визиток. Суть в чем, есть конструктор визиток, по итогу нужно из него получать файл в формате PDF/X−1a чтобы ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Дано: Так как в систему R_keeper нельзя модернизировать согласно договору поставки ПО, было принято решение создать отдельную программу, которая блокировала нажатие официантом на кнопку пречек (ранее – кнопки печати фискального). При оценке ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Желательно скрипт который просто закидывается в корень сайта Т.з. В скрипте должны быть переменные в которых будут указываться файлы rss.xml (3 файла) вот пример скрипта только ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Задача: внести изменения на сайте http://arthouse.studioatom.beget.tech/ Требуется: Изменить цветовую схему в соответствии с макетом (по всему сайту). Макет: https://cloud.mail.ru/stock/dFJdgbjSym...XuJdiQAm55 Акцентируем внимание на то, что нужно сделать: 1. Изменить Логотип ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $40
Сайт garantufadom.ru При залогивании должен быть переход на главнуюЕсть тип материала Gallery. Фото этого типа прокручиваются в ленте на главной. 1 материал - одно фото. Сделать у материала мультиполе для изображений и ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $75
Требуется PHP, JS, AJAX программист что бы создать POST AJAXзаппосы на чужой сайт и пропарсить результаты с этого сайта. Для теста делаем нашу страничку с формой ввода. По нажатию эта страничка, AJAXом, посылает запрос ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад