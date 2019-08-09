Сделать небольшие правки в CRM системе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок199 просмотров

CRM система эта https://codecanyon.net/item/perfex-powerful-open-source-crm/14013737 (есть live demo)

1) Нужно в разделе задачи (/admin/tasks) добавить проверку. Отображать только те задачи, которые не находятся в проектах с статусом "project_status_5" (проекты которые не активны).

2) При переходе в любой проект показывается изначально вкладка active "Обзор проекта", нужно изменить что бы первой показывалась вкладка "Задачи" (более подробно смогу показать после на примере).

3) В разделе задачи нужно убрать кнопку массовые действия и checkbox в строках

CRM установлена у меня на сервере, нужно выполнить правки сразу на нем. Пока что 3 задачи нужно решить, возможно еще обращусь через время за доп. плату повторно.

6 лет назад
marveil
33 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 лет назад
$35
1 день
Escrow
Получилось решить проблему быстро, было удобно работать. Объем работ был не большой.
спасибо за интересные задачи, с удовольствием продолжу сотрудничество, рекомендую!

Заявки фрилансеров

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 лет назад