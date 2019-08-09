Сделать небольшие правки в CRM системе

CRM система эта https://codecanyon.net/item/perfex-powerful-open-source-crm/14013737 (есть live demo)

1) Нужно в разделе задачи (/admin/tasks) добавить проверку. Отображать только те задачи, которые не находятся в проектах с статусом "project_status_5" (проекты которые не активны).

2) При переходе в любой проект показывается изначально вкладка active "Обзор проекта", нужно изменить что бы первой показывалась вкладка "Задачи" (более подробно смогу показать после на примере).

3) В разделе задачи нужно убрать кнопку массовые действия и checkbox в строках

CRM установлена у меня на сервере, нужно выполнить правки сразу на нем. Пока что 3 задачи нужно решить, возможно еще обращусь через время за доп. плату повторно.