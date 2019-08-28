Изменить цветовую схему и внести правки на сайт АртХаус

Задача: внести изменения на сайте http://arthouse.studioatom.beget.tech/

Требуется:

Изменить цветовую схему в соответствии с макетом (по всему сайту). Макет: https://cloud.mail.ru/stock/dFJdgbjSym...XuJdiQAm55

Акцентируем внимание на то, что нужно сделать:

1. Изменить Логотип и цветовую схему на всех страницах

2. Кнопки сделать квадратными, как на макете

3. На темном фоне так же кнопки и текст белые

4. При нажатии все ссылки и кнопки подсвечиваются золотым

5. Всплывающее меню сделать фирменного коричневого цвета

6. Карточка товара. Тут меняем форму фотографий на прямоугольник. Т.к. описания к товарам не много, чтоб не смотрелось пусто, пусть фотографии будут крупнее. И проверить толщину и размер шрифтов: Заголовок и цена крупнее и жирным. Цвет шрифта один, коричневый.

7. Акции. Форма фотографий остается квадратной. Кнопки и стрелочки внизу все квадратное. Закругленные углы везде убираем

8. Портфолио. Подгоняем под фирменный стиль, остальное остается.

9. Просмотр фотографий. Подгоняем под фирменный стиль, остальное остается.

10. Контакты. Карту тоже сделать не квадратной, а прямоугольной, как фото в карточке товара. Будет крупнее.

11. Наш блог. Подгоняем под фирменный стиль, остальное остается. Сейчас там не совсем корректо сделано, картинки квадратные, а надо сделать прямоугольные

12. Страница статьи. Подгоняем под фирменный стиль, остальное остается. Тут тоже проверить, скорее всего надо подогнать под дизайн. Т.е. сверстать заново