Требования HTML,CSS,JS(jquery) знание ООП(спрошу паттерны), ORM, PHP7, знание одного из современных фреймворков шаблонизаторы (один из twig, smarty, blade и т.д.) знания и опыт написания несложных SQL-запросов, желательно понимать, что говорит EXPLAIN ...
Php веб-сайт парсинг
Требуется PHP, JS, AJAX программист что бы создать POST AJAXзаппосы на чужой сайт и пропарсить результаты с этого сайта.
Для теста делаем нашу страничку с формой ввода. По нажатию эта страничка, AJAXом, посылает запрос на третий веб-сайт. Парсим результаты ответа(в нужной секции) и выводы. Также нужно пропарсить как можно больше инфы для полей автозапрлнения. Желательно очень быстро.
Что б проверить что Вы не бот - пишите результат формулы 5/(2-2)=?
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