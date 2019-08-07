Php веб-сайт парсинг

Требуется PHP, JS, AJAX программист что бы создать POST AJAXзаппосы на чужой сайт и пропарсить результаты с этого сайта.

Для теста делаем нашу страничку с формой ввода. По нажатию эта страничка, AJAXом, посылает запрос на третий веб-сайт. Парсим результаты ответа(в нужной секции) и выводы. Также нужно пропарсить как можно больше инфы для полей автозапрлнения. Желательно очень быстро.

Что б проверить что Вы не бот - пишите результат формулы 5/(2-2)=?