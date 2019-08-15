Требования HTML,CSS,JS(jquery) знание ООП(спрошу паттерны), ORM, PHP7, знание одного из современных фреймворков шаблонизаторы (один из twig, smarty, blade и т.д.) знания и опыт написания несложных SQL-запросов, желательно понимать, что говорит EXPLAIN ...
Парсинг вконтакте
нужно спарсить адреса сообществ вконтакте по определенным ключам вроде этих:
китайск
корейск
образование за рубежом
визы
пмж
у меня около 1200 ключей. нужно спарсить по упоминанию ключа в названии сообщества, от 500 участников, активность не позднее 3 месяцев назад.
сколько будет стоить парсинг?
Выбранный исполнитель
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