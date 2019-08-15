Парсинг вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок312 просмотров

нужно спарсить адреса сообществ вконтакте по определенным ключам вроде этих:

китайск

корейск

образование за рубежом

визы

пмж 

у меня около 1200 ключей. нужно спарсить по упоминанию ключа в названии сообщества, от 500 участников, активность не позднее 3 месяцев назад. 

сколько будет стоить парсинг?

6 лет назад
d654525
Эдуард 
60 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Eegor
Егор 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$12
1 день
Escrow
все отлично. также заказал инстаграм
Ответственный заказчик

Заявки фрилансеров

Eegor
Егор 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад