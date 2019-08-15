Парсинг вконтакте

нужно спарсить адреса сообществ вконтакте по определенным ключам вроде этих:

китайск

корейск

образование за рубежом

визы

пмж

у меня около 1200 ключей. нужно спарсить по упоминанию ключа в названии сообщества, от 500 участников, активность не позднее 3 месяцев назад.

сколько будет стоить парсинг?