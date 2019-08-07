Интеграция cloudpayments с кассой атол

$54
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка268 просмотров

Нет прямой интеграции с сервисами, настроить чтобы после оплаты заявки в cloudpayments информация об успешной транзакции поступало на атол и уже атол выдавал чек. 

6 лет назад
pmrubyx
Иван 
32 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров