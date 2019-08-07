Разработка каталога металлопроката на woocommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки259 просмотров

Сейчас я не совсем понял. Как я должен выполнить вНужно разработать каталог на Wordpress плагине woocommerce, есть точная копия рабочего решения. От вас сроки и стоимость.ёрстку по новой структуре и оставить старый дизайн? 

WooCommerceWordPress
6 лет назад
mitya_melnik
Дмитрий 
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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