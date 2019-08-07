Натянуть верстку на готовый PHP скрипт (админка) с доработкой

Добрый день. Мне необходимо подправить скрипт партнерской сети salesdoubler, который будет передавать все данные с куки пользователей с моего сайта https://odobrit.com в статистику партнерской сети. Скрипт уже установлен на сайт, аналитика подключена. Нужно только адаптировать его. ...