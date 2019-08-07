Написание парсера.

Приветствую.

Есть сайт otdelplast.ru (он наполнен товарами с сайта www.stroymir-plus.ru). Нужно все товары срубить и залить

по новой. С картинками, ценами и т.д. Структура так же должна быть

сохранена.

Желательно, если это будет парсер который я смогу периодически запускать (цены меняются из-за курсовых скАчек).

Указывайте цену в рублях и срок выполнения.