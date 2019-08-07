Настроить передачу конверсий в Analytics и Метрику из AMOCRM с помощью

Есть связка Roistat + Amocrm, нужно настроить передачу конверсий из Amo в Analytics и Метрику.

Сейчас данные отправляются в обе системы с помощью сервиса Albato

Задача сэкономить на этих сервисах на длинном промежутке времени.

Нужно настроить отправку данных:

1. О изменении статуса сделки в AmoCRM и её сумме (обязательно в первую очередь). Статус имеет id 142

2. О создании нового лида ( дополнительно)

В две системы:

Google analytics

ЯндексМетрику

Общая логика такая:

настраивается постбек или можно использовать API AmoCRM

по постбеку шлётся POST ( параметры можно посмотреть внутри уже настроенной системы Albato)