Настроить передачу конверсий в Analytics и Метрику из AMOCRM с помощью

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки178 просмотров

Есть связка Roistat + Amocrm, нужно настроить передачу конверсий из Amo в Analytics и Метрику.   

Сейчас данные отправляются в обе системы с помощью сервиса Albato  

Задача сэкономить на этих сервисах на длинном промежутке времени.  

Нужно настроить отправку данных:  

1. О изменении статуса сделки  в AmoCRM  и её сумме (обязательно в первую очередь). Статус имеет id 142  

2. О создании нового лида ( дополнительно)  

В две системы:  

Google analytics  

ЯндексМетрику  

Общая логика такая:  

настраивается постбек или можно использовать API AmoCRM  

по постбеку шлётся POST ( параметры можно посмотреть внутри уже настроенной системы Albato)  

AmoCRM
6 лет назад
kopenko
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров