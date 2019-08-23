Для Amiro.CMS версии 7.0.2 необходимо разработать модуль доставки СДЭК.— Разработка модуля для доставки по типу дверь-склад, т. е. расчет доставки производится по обязательным параметрам https://confluence.cdek.ru/pages/viewpage.action?pageId=15616129 до выбранного пользователем ПВЗ на странице оформления заказа; ...
Не работает WPBakery Visual Composer.
Не работает WPBakery Visual Composer, старая версия вообще не редактирует страницу, когда загружаю новую версию она работает не корректно. Подробности в личку.
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